Νέες διαστάσεις στο ήδη ασύλληπτο μέγεθος της τραγωδίας δίνει ο νεότερος απολογισμός των θυμάτων του σεισμού 7 Ρίχτερ που έπληξε το Μαρόκο νωρίς τα ξημερώματα του Σαββάτου (9.9.2023), καθώς σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των Αρχών οι νεκροί ανέρχονται στους 820 και οι τραυματίες ξεπερνάνε τους 300.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την επαρχία αλ Χαούζ στο Μαρόκο, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές, ενώ η διάρκειά του ξεπέρασε τα 20 δευτερόλεπτα! Όπως είναι φυσικό, έγινε αισθητός σε πολλές πόλεις και επικράτησε πανικός, με τον κόσμο να τρέχει έντρομος στους δρόμους για να αποφύγει τα κτίρια και τα κομμάτια τους που κατέρρεαν.

Αρχικά, ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων του σεισμού ήταν 296 νεκροί και 153 τραυματίες, όμως μέσα σε λίγες ώρες ο αριθμός των νεκρών εκτοξεύθηκε στους 820 και των τραυματιών στους 329, εκ των οποίων οι 51 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στα νοσοκομεία.

