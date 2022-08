Ένας από τους πιο μισητούς ανθρώπους για τους φανατικούς ισλαμιστές, εδώ και δεκαετίες, ο συγγραφέας Σαλμάν Ρουσντί έπεσε θύμα επίθεσης ενώ ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία στη Νέα Υόρκη.

Ο 75χρονος συγγραφέας των «Σατανικών Στίχων», Σαλμάν Ρουσντί, ήταν να μιλήσει σε εκδήλωση όταν δέχθηκε την επίθεση. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Ρουσντί δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα ο οποίος τον μαχαίρωσε.

O άγνωστος, ανέβηκε αιφνιδιαστικά στη σκηνή όπου ο Ρουσντί και άρχισε να χτυπά τον 75χρονο συγγραφέα, ο οποίος σωριάστηκε στο έδαφος. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε αρχικά από όσους βρίσκονταν εκεί και στην συνέχεια συνελήφθη. Η κατάσταση της υγείας του συγγραφέα προς το παρόν είναι άγνωστη.

Ο συγγραφέας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Δέχεται απειλές για την ζωή του από το 1988 για το 4ο βιβλίο που είχε γράψει με αποτέλεσμα τότε να ξεσπάσουν διαδηλώσεις με δεκάδες νεκρούς ειδικά στο Πακιστάν το οποίο απαγόρευσε όπως και άλλες χώρες τους «Σατανικούς Στίχους» και μάλιστα το Ιράν εξέδωσε φετφά με εντολή του Αγιατολάχ Χομεϊνί το 1989.

The #Terrorist who stabbed #SalmanRushdie has been arrested. https://t.co/K5IQSCw9uK pic.twitter.com/GsLguHfMKa