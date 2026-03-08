Ιράν: Εικόνες αποκάλυψης από ισραηλινή επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη – Πέφτει μαύρη βροχή

Σκηνές αποκάλυψης εκτυλίχθηκαν στην Τεχεράνη μετά από επίθεση του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ιράν.

Τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων επλήγησαν στη διάρκεια της νύχτας (07.03.2026) από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, με την επίθεση να προκαλεί, σύμφωνα με τον ίδιο, τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων. Οι νεκροί ήταν οδηγοί βυτιοφόρων,

Τα πέντε αυτά σημεία «υπέστησαν ζημιές» αλλά «η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο», διευκρίνισε στην κρατική τηλεόραση ο Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, επικεφαλής της εθνικής εταιρίας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων.

Τεράστιες στήλες καπνού υψώθηκαν στην Τεχεράνη από τις φωτιές στις εγκαταστάσεις πετρελαίου.

Fires continue to burn into the morning at the Shahran Oil Depot in Northern Tehran, following overnight strikes by Israel. pic.twitter.com/sji0JkF3kg
March 8, 2026

CRAZY FOOTAGE



Apocalyptic scenes coming out of Tehran right now pic.twitter.com/VVejLZfaVq — Open Source Intel (@Osint613) March 7, 2026

Παρά την επίθεση, «δεν υπάρχει έλλειψη διανομής καυσίμων» και οι δυνάμεις ασφαλείας «ασχολούνται επί του παρόντος με επιχειρήσεις πυρόσβεσης», ανέφερε.

THE US AND ISRAEL JUST BOMBED A MAJOR OIL DEPOT IN IRAN.



After the airstrike, oil spilled from the depot into the streets, entered the sewers and drainage systems, then caught fire, creating walls of flame on the highway of Tehran.



This was the first major hit on Iran’s oil… pic.twitter.com/M2Mhs1EVtG — Bull Theory (@BullTheoryio) March 8, 2026

North of Tehran – Farmanieh pic.twitter.com/gzSsSwAfnU — RKOT (@RKOTOfficial) March 7, 2026

Μαύρη βροχή στην Τεχεράνη

Εξαιτίας της πυρκαγιάς στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη η βροχή που πέφτει είναι μαύρη. Σχετικό βίντεο δημοσίευσε το CNN δείχνοντας την κατάσταση που επικρατεί στην πρωτεύουσα του Ιράν με την τοξική βροχή.

«Μπορείς να δεις ότι η βροχή, το νερό της βροχής, είναι πραγματικά μαύρο — φαίνεται επίσης να είναι γεμάτο με πετρέλαιο», ανέφερε δημοσιογράφος του CNN. «Αυτή είναι λοιπόν η βροχή που πέφτει σήμερα το πρωί στην ιρανική πρωτεύουσα, μια βροχή γεμάτη πετρέλαιο, μετά τα πλήγματα».

CNN’s Frederik Pleitgen says black, oil-contaminated rain is falling over Tehran after strikes on oil facilities by U.S./Israeli airstrikes. pic.twitter.com/nScZKgKxxk — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

Την ίδια ώρα το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έπληξε το αεροδρόμιο του Ισφαχάν, καταστρέφοντας αεροσκάφη F-14.

Συγκεκριμένα ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν χθες αεροπορικές επιθέσεις σε αεροδρόμιο στο Ισφαχάν του Ιράν, καταστρέφοντας απροσδιόριστο αριθμό μαχητικών F-14.

«Επιπλέον, επλήγησαν συστήματα ανίχνευσης και συστήματα αεράμυνας που αποτελούσαν απειλή για τα αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας», ανέφερε η δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

«Αυτή η επίθεση έρχεται να προστεθεί στην επίθεση που διέλυσε 16 αεροσκάφη της «Δύναμης Κουντς» πριν από δύο ημέρες στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ στην Τεχεράνη», πρόσθεσε.