Ιράν: Εικόνες αποκάλυψης από ισραηλινή επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη – Πέφτει μαύρη βροχή

Τεράστιες στήλες καπνού υψώθηκαν στην Τεχεράνη από τις φωτιές στις εγκαταστάσεις πετρελαίου
Επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη
Επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη SOCIAL MEDIA/via REUTERS

Σκηνές αποκάλυψης εκτυλίχθηκαν στην Τεχεράνη μετά από επίθεση του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ιράν.

Τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων επλήγησαν στη διάρκεια της νύχτας (07.03.2026) από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, με την επίθεση να προκαλεί, σύμφωνα με τον ίδιο, τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων. Οι νεκροί ήταν οδηγοί βυτιοφόρων,

Τα πέντε αυτά σημεία «υπέστησαν ζημιές» αλλά «η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο», διευκρίνισε στην κρατική τηλεόραση ο Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, επικεφαλής της εθνικής εταιρίας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων.

Τεράστιες στήλες καπνού υψώθηκαν στην Τεχεράνη από τις φωτιές στις εγκαταστάσεις πετρελαίου.

Παρά την επίθεση, «δεν υπάρχει έλλειψη διανομής καυσίμων» και οι δυνάμεις ασφαλείας «ασχολούνται επί του παρόντος με επιχειρήσεις πυρόσβεσης», ανέφερε.

 

Μαύρη βροχή στην Τεχεράνη

Εξαιτίας της πυρκαγιάς στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη η βροχή που πέφτει είναι μαύρη. Σχετικό βίντεο δημοσίευσε το CNN δείχνοντας την κατάσταση που επικρατεί στην πρωτεύουσα του Ιράν με την τοξική βροχή.

«Μπορείς να δεις ότι η βροχή, το νερό της βροχής, είναι πραγματικά μαύρο — φαίνεται επίσης να είναι γεμάτο με πετρέλαιο», ανέφερε δημοσιογράφος του CNN. «Αυτή είναι λοιπόν η βροχή που πέφτει σήμερα το πρωί στην ιρανική πρωτεύουσα, μια βροχή γεμάτη πετρέλαιο, μετά τα πλήγματα».

Την ίδια ώρα το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έπληξε το αεροδρόμιο του Ισφαχάν, καταστρέφοντας αεροσκάφη F-14.

Δείτε live μέσα από το newsit.gr όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Συγκεκριμένα ο  ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν χθες αεροπορικές επιθέσεις σε αεροδρόμιο στο Ισφαχάν του Ιράν, καταστρέφοντας απροσδιόριστο αριθμό μαχητικών F-14.

«Επιπλέον, επλήγησαν συστήματα ανίχνευσης και συστήματα αεράμυνας που αποτελούσαν απειλή για τα αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας», ανέφερε η δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

«Αυτή η επίθεση έρχεται να προστεθεί στην επίθεση που διέλυσε 16 αεροσκάφη της «Δύναμης Κουντς» πριν από δύο ημέρες στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ στην Τεχεράνη», πρόσθεσε.

