Δεκάδες κορυφαίες ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο «έπεσαν» το απόγευμα της Πέμπτης (22/7), σημειώνοντας ένα ευρείας κλίμακας διαδικτυακό «μπλακ άουτ». Το πρόβλημα φέρεται να οφείλεται σε ζήτημα DNS των σέρβερ της Akamai, παρόχου υπηρεσιών περιεχομένου, κυβερνοασφάλειας και cloud.

Μεγάλες ιστοσελίδες τέθηκαν εκτός λειτουργίας ή είχαν αργή απόκριση. Μεταξύ αυτών που επηρεάστηκαν οι Airbnb, UPS, HSBC, British Airways, το δίκτυο του PlayStation, Amazon Web Services, Fox News, American Airlines, Delta Airlines, AT&T, Groupon, Expedia, HBO Max και TikTok.

Akamai is experiencing a service disruption. We are actively investigating the issue and will provide an update in 30 minutes.