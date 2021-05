Συναγερμός σημάνει το πρωί της Παρασκευής στο Λονδίνο καθώς μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο στο ανατολικό τμήμα της πόλης. Πρόκειται για κτίριο 19 ορόφων στο New Providence Wharf που καλύπτεται με την ίδια επένδυση που είχε χρησιμοποιηθεί και στον Πύργο Γκρένφελ, ο οποίος τυλίχθηκε στις φλόγες το 2017.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, ήταν τεράστια και στο σημείο επιχείρησαν 125 πυροσβέστες με 20 οχήματα. Η φωτιά φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο και αρχικά ξέσπασε στον 8ο, 9ο και 10ο όροφο του κτιρίου, ενώ έξι από αυτούς «πνίγηκαν» στους καπνούς.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συναγερμός πυρασφάλειας του κτιρίου άργησε μισή ώρα, ενώ ένας κάτοικος αντιλήφθηκε την φωτιά, όταν ξύπνησε από την οσμή καπνού.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν υπάρχουν τραυματίες, ωστόσο – όπως μετέδωσε το LBC – ένα άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκαύματα. Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι απέστειλε στην περιοχή πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτικό προσωπικό και οχήματα υποστήριξης. «Προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε αρκετούς ανθρώπους και παραμένουν στο σημείο συνεργαζόμενοι με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», ανέφερε.

🚨 20 fire engines on the scene of a fire at New Providence Wharf in East London this morning.



The building’s still covered in ACM cladding – the same type as was on Grenfell. Awaiting updates. @LBC pic.twitter.com/vvKaNzxTUW