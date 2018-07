Μέγκαν Μαρκλ: Έσπασε ξανά το βασιλικό πρωτόκολλο! Χαμός για ένα tweet – Νέοι μπελάδες

Η γερουσιαστής Catherine Noone συνάντησε τη Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι και αποφάσισε να μοιραστεί τις εντυπώσεις της από την επαφή τους.

Όλα ξεκίνησαν από το tweet της γερουσιαστή που ανέφερε ότι η δούκισσα του Σάσεξ εμφανίστηκε ικανοποιήμενη με το δημοψίφησμα στην Ιρλανδία για την έκτρωση.

Όσοι είδαν την ανάρτησή της υποστήριξαν ότι η Μέγκαν Μαρκλ έσπασε για μια ακόμα φορά το βασιλικό πρωτόκολλο, εκφράζοντας τις πολιτικές πεποιθήσεις της.

«Ήταν μεγάλη μου χαρά που συνάντησα τον πρίγκιπα Χάρι και τη δούκισσα του Σάσεξ στην κατοικία του Βρετανού πρέσβη. Η δούκισσα και εγώ συζητήσαμε για το πρόσφατο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Παρακολουθούσε με ενδιαφέρον και ήταν ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα» έγραψε η γερουσιαστής για τη νιόπαντρη δούκισσα.

Τα μάζεψε για τη Μέγκαν Μαρκλ η γερουσιαστής

Από εκείνη τη στιγμή σήμανε συναγερμός στο παλάτι και η Μέγκαν Μαρκλ μπήκε ξανά σε μπελάδες. Πολλοί ήταν εκείνοι που ανέφεραν πως η ηθοποιός έσπασε το βασιλικό πρωτόκολλο εκφράζοντας την προσωπική της άποψη για ένα πολιτικό γεγονός.

Μετά από λίγη ώρα η γερουσιαστής διέγραψε την ανάρτησή της και σημείωσε ότι θα έπρεπε να πει «εμφανίστηκε ευχαριστημένη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ συγκροτημένη. Δεν εξέφρασε καμία πολιτική άποψη».

It was misleading so I deleted it. She was charming & interested, not political in any way. — Sen Catherine Noone (@senatornoone) July 10, 2018

They were both just lovely, gave everyone time, completely appropriate and charming. — Sen Catherine Noone (@senatornoone) July 10, 2018

Be handy alright if you could recall a tweet once you realise it’s not what was intended. — Sen Catherine Noone (@senatornoone) July 10, 2018

She did no such thing. — Sen Catherine Noone (@senatornoone) July 10, 2018

I clarified – it was a very benign chat, she expressed no political opinion. She was interested and charming. — Sen Catherine Noone (@senatornoone) July 10, 2018

Hardly – you’ll be disappointed to hear it was a very benign chat. — Sen Catherine Noone (@senatornoone) July 10, 2018

She was very measured – not political at all – just interested. — Sen Catherine Noone (@senatornoone) July 10, 2018

A pleasure to meet Prince Harry & the Duchess of Sussex at the British Ambassador’s Residence this evening. #harryandmeghan #royalcouple #meghanmarkle pic.twitter.com/yp2XHFh4MJ — Sen Catherine Noone (@senatornoone) July 10, 2018

Πηγή: Sun