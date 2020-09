Άσχημα νέα για την Μέγκαν Μαρκλ επιφύλαξε η βρετανική δικαιοσύνη. Απέρριψε μέρος των κατηγοριών περί παραβίασης της ιδιωτικής ζωής της συζύγου του πρίγκιπα Χάρι, σε βάρος της Daily Mail, η οποία είχε δημοσιεύσει αποσπάσματα επιστολής της Μέγκαν προς τον πατέρα της.

Η Μέγκαν Μαρκλ κατηγορεί τον όμιλο Associated Neswpapers, την εκδότρια εταιρεία της εφημερίδας Daily Mail, ότι δημοσίευσε στην κυριακάτικη έκδοσή της, την Mail on Sunday, και στον ιστότοπό της αποσπάσματα μιας επιστολής που είχε στείλει στον Τόμας Μαρκλ, τον Αύγουστο του 2018.

Επιπλέον, η Δούκισσα του Σάσεξ καταλογίζει στην Mail on Sunday ότι “ενήργησε ανέντιμα”, παραποιώντας την επιστολή. Στην προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία την περασμένη εβδομάδα, οι συνήγοροί της εφημερίδας υποστήριξαν ότι η δημοσίευση μονάχα αποσπασμάτων ενός κειμένου συνιστά συνηθισμένη δημοσιογραφική πρακτική.

Meghan Markle, the Duchess of Sussex, has lost the latest round of her ongoing legal battle with U.K.'s Associated Newspapers Limited (ANL), publishers of the Daily Mail and the Mail on Sunday.https://t.co/DQMZP18juT