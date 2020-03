Μέγκαν Μαρκλ και Πρίγκιπας Χάρι πάτησαν για πρώτη φορά το πόδι τους μαζί στην Βρετανία μετά την… κόλαση του “διαζυγίου” με την Ελισάβετ και υπήρξε μια παραφωνία!

Σε μια βροχερή βραδιά, με το… οσονούπω πρώην πριγκιπικό ζεύγος να είναι όπως πάντα καλοντυμένο, οι δυο τους βγήκαν από το αυτοκίνητο που τους συνόδευε στις… τελευταίες υποχρεώσεις τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Όπως ήταν προγραμματισμένο, η 38χρονη Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψε στο Λονδίνο για να συνοδέψει τον πρίγκιπα Χάρι στα Endeavour Fund Awards στο Mansion House του Λονδίνου.,

Τους περίμενε στη βροχή πλήθος 50 ατόμων που υποδέχτηκε τους παραιτηθέντες με ζητωκραυγές, ωστόσο μέσα στην αποθέωση ακούστηκε και κάποιος να… γιουχάρει!

Δεν είναι απολύτως σαφές αν το… διάσημο “boo” απευθύνονταν στην Μέγκαν Μαρκλ και τον Χάρι, ωστόσο στο βίντεο… κάπως έτσι ακούγεται.

Δείτε την στιγμή

There were cheers for Harry and Meghan as they arrived tonight and – very unusually – a single ‘boo’.

We don’t know if it was directed at the couple – or something else.

But here is what we heard … 👇 pic.twitter.com/g4DN4zJbqC