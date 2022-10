Η Μέγκαν Μαρκλ έδωσε στο Variety την πρώτη της συνέντευξη μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, στην οποία μίλησε για την απώλειά της.

Σε αντίθεση με τα όσα λέγονται για την ίδια και τον σύζυγό της, ότι «πληγώνουν» την βασιλική οικογένεια, η Μάρκλ δηλώνει «περήφανη για τη σχέση της με τη βασίλισσα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αναλογίστηκα την πρώτη μας επίσημη εμφάνιση μαζί, πόσο ξεχωριστά ένιωσα. Αισθάνομαι τυχερή. Και συνεχίζω να είμαι περήφανη που είχα μια τόσο καλή σχέση με την αρχηγό της οικογένειας».

What don’t you know about Meghan Markle? She’s a Scrabble extraordinaire, “Jeopardy!” whiz and great cook. 🍝 Read the Variety cover story: https://t.co/YDDQTTNR7H pic.twitter.com/hUMacuFTiK

Η Μάρκλ δηλώνει πως νιώθει πολύ ωραία που κατάφερε να στηρίξει τον σύζυγό της σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή. «Αυτό που είναι τόσο όμορφο είναι να βλέπεις την κληρονομιά που μπόρεσε να αφήσει η γιαγιά του σε τόσα πολλά μέτωπα. Σίγουρα, για τη γυναικεία ηγεσία, είναι το πιο λαμπρό παράδειγμα για το πώς είναι κάτι τέτοιο. Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη που μπόρεσα να περάσω χρόνο μαζί της και να τη γνωρίσω».

Για το γεγονός ότι ο Χάρι πληροφορήθηκε τελευταίος το θάνατο της Ελισάβετ, η Μαρκλ είπε ότι «ήταν μια περίπλοκη στιγμή αλλά ο σύζυγός μου είναι πάντα αισιόδοξος».

Inside Variety’s cover story with Meghan, Duchess of Sussex:



Meghan Markle Lets Her Guard Down: On Grieving Queen Elizabeth, Producing With Harry and Returning to Hollywood https://t.co/YDDQTTNR7H pic.twitter.com/b1ucIdU1eg