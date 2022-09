Ένα νέο βιβλίο που έγραψε πρώην δημοσιογράφος των Ανακτόρων για τους Times, ο Βαλεντίν Λόου, είναι γεμάτο «καυτές» αποκαλύψεις για τη Μέγκαν Μαρκλ και τη συμπεριφορά της μέσα στο Παλάτι, όσο έμενε ακόμα εκεί με τον πρίγκιπα Χάρι.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται στο βιβλίο «In Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown», η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται να είχε ζητήσει… μισθό για να ασκεί τα βασιλικά της καθήκοντα ενώ μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι είχε απειλήσει να χωρίσει τον πρίγκιπα Χάρι αν δεν εξέδιδε δημόσια ανακοίνωση για να επιβεβαιώσει τη σχέση τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν το πιστεύω ότι δεν πληρώνομαι για αυτό»

«Η Μέγκαν Μαρκλ δεν έκρυβε την προφανή περιφρόνησή της για τα βασιλικά καθήκοντα πριν από το “Megxit”. Μια φορά μάλιστα παραπονέθηκε φωναχτά ότι θα έπρεπε να πληρωθεί για την περιοδεία της στην Αυστραλία το 2018, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρθηκε “φρικτά” στους υπαλλήλους», γράφει ο Λόου στο βιβλίο του, αποσπάσματα του οποίου αναμένονται να κυκλοφορήσουν στις βρετανικές εφημερίδες.

«Αν και απολάμβανε την προσοχή, η Μέγκαν δεν κατάφερε να καταλάβει το νόημα όλων αυτών των περιπάτων, ή του να σφίγγεις το χέρι σε αμέτρητους αγνώστους», συμπληρώνει ο πρώην δημοσιογράφος των Times.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σύμφωνα με πολλά μέλη του προσωπικού, την άκουσαν να λέει σε τουλάχιστον μία περίπτωση: “Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν πληρώνομαι γι’ αυτό”», αποκαλύπτει ο Λόου για τη Μέγκαν Μαρκλ.

«Θα με χωρίσει»

Γενικότερα, η συμπεριφορά της Μέγκαν Μαρκλ έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο των βρετανικών τάμπλοϊντ, αφού φέρεται να εκφόβιζε τους υπαλλήλους του Παλατιού πριν καν γίνει μέλος της βασιλικής οικογένειας ενώ συνέχιζε να τους αντιμετωπίζει σκληρά έως ότου αποχωρήσουν μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι τον Ιανουάριο του 2020.

Αλλά αυτή η συμπεριφορά της δεν ήταν μόνο εναντίον των υπαλλήλων του Παλατιού αλλά και εναντίον του ίδιου του πρίγκιπα Χάρι, πριν καν αρραβωνιαστούν. Όπως αναφέρει η Mirror, επικαλούμενη πληροφορίες από το βιβλίο του Βαλεντίν Λόου, το ζευγάρι είχε να αντιμετωπίσει τις ορδές των δημοσιογράφων και των παπαράτσι, όταν όλα όσα ακούγονταν για αυτούς ήταν απλά φήμες.

Η Μέγκαν εν τω μεταξύ είπε στον Χάρι ότι αν δεν έκανε κάτι γι’ αυτό, θα τον χώριζε. Μια πηγή αποκάλυψε ότι του έλεγε «αν δεν κάνεις δήλωση που να επιβεβαιώνει ότι είμαι η κοπέλα σου, θα σε χωρίσω. Ο Χάρι ήταν σε πανικό». Μια άλλη πηγή είπε ότι «ο ίδιος είχε φρικάρει, λέγοντας, “θα με παρατήσει”».

Ο Χάρι λέγεται ότι επικοινώνησε με τον Τζέισον Κνάουφ, ο οποίος ήταν τότε γραμματέας επικοινωνίας του Παλατιού του Κένσινγκτον, για να κάνει την ανακοίνωση.

Το βιβλίο αναφέρει πώς ο Χάρι τηλεφώνησε στον Κνάουφ «απαιτώντας να εκδώσει μια ανακοίνωση» που θα επιβεβαίωνε ότι η Μέγκαν ήταν η κοπέλα του και θα καταδίκαζε τους «ρατσιστικούς και σεξιστικούς τόνους ορισμένων ΜΜΕ», επειδή η Μέγκαν ζητούσε προστασία από την εισβολή των μέσων ενημέρωσης στην ιδιωτική ζωή της.

Τελικά, στις 6 Νοεμβρίου του 2016 εκδόθηκε ανακοίνωση που επιβεβαίωνε τη σχέση πρίγκιπα Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ, η οποία ανέφερε ότι «ο πρίγκιπας Χάρι ανησυχεί για την ασφάλεια της κυρίας Μαρκλ και είναι βαθιά απογοητευμένος που δεν μπόρεσε να την προστατεύσει».

«Δεν είναι σωστό μετά από λίγους μήνες σχέσης μαζί του η κυρία Μαρκλ να υποβάλλεται σε τέτοια καταιγίδα από τα media. Γνωρίζει ότι οι σχολιαστές θα πουν ότι αυτό είναι «το τίμημα που πρέπει να πληρώσει» και ότι «όλα αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού». Διαφωνεί κάθετα. Αυτό δεν είναι παιχνίδι – είναι η ζωή της και η δική του», έγραφε η ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από DailyMail και Mirror / Φωτογραφίες: Reuters