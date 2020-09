Και με τη βούλα, πλέον, Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι καλούνται να πληρώσουν 2,4 εκατομμύρια λίρες που ξόδεψαν για την ανακαίνιση του… σπιτικού τους στο Windsor.

Όπως αποκαλύπτει η βρετανική “Sun” της Δευτέρας (07.09.2020) η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι κλήθηκαν από Βρετανούς βουλευτές να επιστρέψουν και τα 2,4 εκατ. £ που δαπάνησαν για τις εργασίες ανακαίνισης του Frogmore Cottage.

Την… λυπητερή για το λαμπερό αλλά άτακτο ζευγάρι επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το Frogmore Cottage, ιδιοκτησία της Αυτού Μεγαλειότητας της Βασίλισσας, Ελισάβετ, θα παραμείνει η κατοικία του Δούκα και της οικογένειάς του”.

Υπενθυμίζεται ότι το Frogmore Cottage στο Windsor ήταν γαμήλιο δώρο από τη Βασίλισσα, αλλά παραμένει άδειο αφού η Μέγκαν και ο Χάρι έφυγαν για το Λος Άντζελες με το μωρό τους, τον Άρτσι.

Αρχικά, το ζευγάρι φερόταν ότι πληρώνει ενοίκιο 18.000 λιρών το μήνα για να διατηρήσει το σπίτι στην περίπτωση που επέστρεφαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

