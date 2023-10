Σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του στο Ακαπούλκο του Μεξικού ο τυφώνας Οτις και μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται τρεις ξένοι, Αμερικανός, Καναδός και Βρετανός.

Οι αρχές στο Μεξικό αναθεώρησαν τον απολογισμό των θυμάτων του τυφώνα Οτις κατεβάζοντάς τον από τους 48 στους 45 νεκρούς, ενώ αυξήθηκαν οι αγνοούμενοι στους 47 από τους 6.

Και οι τρεις ξένοι «ήταν κάτοικοι, όχι τουρίστες», διευκρίνισε η κυβερνήτρια της πολιτείας Γκερέρο, όπου υπάγεται διοικητικά η πόλη των περίπου 780.000 κατοίκων, η Έβελιν Σαλγάδο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχωρεί καθημερινά ο πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Προχθές Κυριακή, το μεξικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως στο λιμάνι βρίσκονταν 263 αλλοδαποί όταν το έπληξε ο Ότις, την Τετάρτη, ανάμεσά τους 34 Αμερικανοί, 18 Γάλλοι και 17 Κουβανοί.

Η κυρία Σαλγάδο, που έδωσε τα νεότερα στοιχεία τηλεφωνικά, αναθεώρησε προς τα κάτω τον αριθμό των θυμάτων. «Θρηνούμε μέχρι στιγμής –σύμφωνα με προκαταρκτική αναφορά της εισαγγελίας– 45 θανάτους», ενώ «47 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί», είπε η κυβερνήτρια.

Aftermath of the devastating Category 5 Hurricane Otis in Acapulco, Mexico, resembling a massive tornado:



#HurricaneOtis #HurracanOtis #Otis #Acapulco #Mexico #Guerrero 📹 pic.twitter.com/4GjS1gjnfJ