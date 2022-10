Δώδεκα άνθρωποι έπεσαν νεκροί και ακόμα τρεις τραυματίστηκαν όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ μέσα σε μπαρ στην πόλη Ιραπουάτο, στην πολιτεία Γκουαναχουάτο στο Μεξικό.

Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό, οι τοπικές αρχές της πόλης στο Μεξικό “επιβεβαιώνουν τον θάνατο έξι ανδρών και έξι γυναικών”, όπως και τον τραυματισμό τριών ανθρώπων σε μπαρ.

Σε αυτήν οι τοπικές αρχές δεν διευκρινίζουν σχετικά με το ποιοι ήταν οι δράστες της επίθεσης που άνοιξαν πυρ στο μπαρ ούτε σχετικά με τα κίνητρά τους.

