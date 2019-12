Μεξικό: Δυο κρουαζιερόπλοια συγκρούστηκαν μέσα στο λιμάνι

Το απίστευτο αυτό ατύχημα ανάμεσα στα δυο κρουαζιερόπλοια καταγράφηκε από επιβάτες ενός τρίτου πλοίου και μέσα σε λίγη ώρα αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ζημιές στην πρύμη του Carnival Glory, της ναυτιλιακής εταιρείας Carnival Corporation, ενώ οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών ή των μελών των πληρωμάτων.

Video of the crash of the #CarnivalLegend and #carnivalglory and near miss of the #royalcaribbean boat @NBCNews @CNN @KSL5TV @fox13 @foxnewsalert @abcnews @abc4utah pic.twitter.com/T3a3aWSPZO

— Maddie Morris (@maddie__morris) 20 Δεκεμβρίου 2019