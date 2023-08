Σε ακτές και παραλίες έφτασε το αργό πετρέλαιο που διέρρευσε τον περασμένο μήνα στον Κόλπο του Μεξικού και είχαν καταγγείλει ΜΚΟ. Μάλιστα, τότε η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX είχε προσπαθήσει να υποβαθμίσει τη διαρροή.

«Υπήρχαν υδρογονάνθρακες σε πάνω από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη θάλασσα, που διασκορπίστηκαν από τα ρεύματα κατά μήκος όλων των παραλιών στον Κόλπο», δήλωσε ο εισαγγελέας αρμόδιος για εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος στην πολιτεία Καμπέτσε (ανατολικά), ο Αλεχάντρο Μπρόουν Χαντούς, μιλώντας για τη διαρροή πετρελαίου στο Μεξικό.

Εξέφρασε ανησυχία για «σοβαρή ζημιά στο περιβάλλον» κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην τηλεοπτική υπηρεσία του Γαλλικού Πρακτορείου χθες.

Υπερασπιστές του περιβάλλοντος και κάτοικοι καθάρισαν τις τελευταίες ημέρες 500 μέτρα παραλίας στην πολιτεία Καμπέτσε, όπου διακρίνονταν καθαρά μαύρες κηλίδες, διαπίστωσε συνεργείο της τηλεοπτικής υπηρεσίας του AFP.

Η διαρροή πλήττει τις ακτές τεσσάρων ανατολικών και νοτιοανατολικών μεξικανικών πολιτειών (Καμπέτσε, Ταμπάσκο, Ταμαουλίπας και Βερακρούς), ανέφερε πριν από μερικές ημέρες στην ηλεκτρονική της έκδοση η εφημερίδα El País.

Δεν έχει αναφερθεί εντοπισμός πετρελαίου στο Κανκούν και στα περίχωρά του. Πρόκειται για την πιο τουριστική περιοχή του Μεξικού, που βρίσκεται πιο ψηλά στον χάρτη, στη χερσόνησο Γιουκατάν.

Τη 18η Ιουλίου, μη κυβερνητικές οργανώσεις – συμπεριλαμβανομένου του μεξικανικού παραρτήματος της Greenpeace – κατήγγειλαν τεράστια διαρροή πετρελαίου, υπολογίζοντας πως εκτεινόταν σε 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα, στον Κόλπο του Μεξικού.

VIDEO: 🇲🇽 Beach clean-up after Gulf of Mexico oil spill



Volunteers clean Lerma beach, where dark stains in the water are being blamed on an oil spill at a gas production platform of state firm Pemex. Several NGOs have denounced the spill, which on July 12 covered some 400 km² pic.twitter.com/8qSGg3sTdA