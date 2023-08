Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην πολιτεία Ναγιαρίτ του δυτικού Μεξικού, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Η επιχείρηση διάσωσης ήταν «εξαιρετικά δύσκολη», δήλωσε ο Χόρχε Μπενίτο Ροντρίγκες, επικεφαλής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας σε αυτήν την πολιτεία του Μεξικού, επισημαίνοντας ότι το λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα βάθους 50 μέτρων κοντά στο χωριό Μπαράνκα Μπιάνκα.

Τα θύματα είναι 14 ενήλικοι και τρία παιδιά, διευκρίνισε ο Ροντρίγκες. Αξιωματούχος της πυροσβεστικής ανέφερε νωρίτερα ότι μεταξύ των επιβαινόντων ήταν έξι Ινδοί.

Άγνωστος παραμένει ο λόγος για τον οποίο το λεωφορείο, που μετέφερε περίπου 40 επιβάτες στην Τιχουάνα, βγήκε από τον δρόμο και έπεσε στον γκρεμό. Σύμφωνα με πληροφορίες του TV Azteca, οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο οδηγός.

Σε εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας διακρίνονται πυροσβέστες που επιχειρούν να απεγκλωβίσουν επιβάτες από τα συντρίμμια του λεωφορείου.

Τον προηγούμενο μήνα, 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από την πτώση λεωφορείου σε χαράδρα στην πολιτεία Οαχάκα του νότιου Μεξικού.

Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο νωρίτερα για πάνω από 20 νεκρούς.

