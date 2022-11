Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22.11.2022, ώρα Ελλάδας) στα ανοικτά των ακτών της Μπάχα Καλιφόρνια, στο Μεξικό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της κωμόπολης Λας Μπρίσας στο Μεξικό και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 19 χιλιόμετρα.

JUST-IN: A magnitude 6.2 earthquake was detected near Baja California, and felt in San Diego this morning. @SteveBenderWx with more. pic.twitter.com/FHFfwAIEaK