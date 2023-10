Τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 6 εξακολουθούν να αγνοούνται, από τον φονικό τυφώνα Ότις που χτύπησε τις ακτές του Μεξικού.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός από το πέρασμα του τυφώνα έκανε λόγο για έκανε λόγο για 43 νεκρούς, στην πλειονότητά τους από πνιγμό, όμως έκτοτε αναφέρθηκαν άλλοι πέντε θάνατοι στην Κογιούκα ντε Μπενίτες του Μεξικού, κοινότητα που γειτονεύει με την Ακαπούλκο.

Πρόκειται για τους πρώτους αριθμούς από άλλες πόλεις στην περιοχή της λουτρόπολης, η οποία υπέστη τις περισσότερες ζημιές και είχε καταγράψει όλους τους υπόλοιπους θανάτους.

Ανακοίνωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ανέφερε πως οι αγνοούμενοι μειώθηκαν στους έξι στην πολιτεία Γκερέρο, από τους 36 για τους οποίους έκανε λόγο μερικές ώρες νωρίτερα.

Το μεξικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι 263 αλλοδαποί βρίσκονταν στην Ακαπούλκο όταν χτύπησε ο τυφώνας, ανάμεσά τους 34 Αμερικανοί, 18 Γάλλοι και 17 Κουβανοί. Όλοι βρέθηκαν καλά στην υγεία τους και όλοι έχουν πλέον αποχωρήσει από το παγκοσμίως γνωστό θέρετρο.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, ο πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ επιθεώρησε χθες τις πληγείσες περιοχές από αέρος, είχε συναντήσεις με αξιωματούχους και μέλη σωστικών συνεργείων.

