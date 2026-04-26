Μελάνια Τραμπ: Η πρώτη αντίδραση μετά τους πυροβολισμούς στο Χίλτον και όσα είπε στον Ντόναλντ Τραμπ

Σκηνές χάους και τρόμου, επικράτησαν στην μεγάλη αίθουσα του Χίλτον, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών, όταν έπεσαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα πράκτορες των Secret Service να πέσουν πάνω στον Ντόναλντ Τραμπ και την Μελάνια Τραμπ για να τους σώσουν.

Λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς, στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα έγιναν στο Χίλτον, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για την ψυχραιμία που υπέδειξε η Μελάνια Τραμπ, παρά τον τρόμο που έζησε και τις μνήμες που της ξύπνησαν μετά τις 2 απόπειρες δολοφονίας κατά του συζύγου της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε πως όταν ξεκίνησαν να ακούγονται ήχοι από τη διπλανή αίθουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στην Μελάνια Τραμπ πως «μάλλον έπεσε κάποιος δίσκος».

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ωστόσο αντιλήφθηκε αμέσως το τι συνέβη και του είπε «μάλλον είναι κάτι πιο σοβαρό».

«Ήταν ένας κακός ήχος», φέρεται να του είπε, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάζει πως η Μελάνια Τραμπ κράτησε την ψυχραιμία της και ακολούθησε τις οδηγίες των πρακτόρων των Secret Service ώστε να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ιδιαίτερα τραυματικό» για τη σύζυγό του. Άλλωστε η ίδια έχει εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν την ανησυχία της για τα μέτρα ασφαλείας, μιας και ο σύζυγός της έχει δεχθεί ήδη 2 επιθέσεις.

Στα βίντεο που βγήκαν στη δημοσιότητα φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ με την Μελάνια Τραμπ να ενημερώνονται για τους πυροβολισμούς, με την Πρώτη Κυρία να γουρλώνει τα μάτια της και να αναζητά στο κοινό τον δράστη.

Σε δευτερόλεπτα, και οι δύο είχαν απομακρυνθεί από την αίθουσα.

Για τους πυροβολισμούς έχει συλληφθεί ήδη ο 31χρονος δράστης ο οποίος παραδέχθηκε πως στόχευε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Τα κίνητρά του παραμένουν ακόμη άγνωστα.