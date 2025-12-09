Μερτς: «Η Ευρώπη πρέπει να απεξαρτηθεί από τις ΗΠΑ στα θέματα ασφαλείας – Αδιαφορούν για την τύχη μας»

Την δική του απάντηση έδωσε σήμερα (09.12.2025) ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στην λεγόμενη «Λευκή Βίβλο» των ΗΠΑ για την αμερικανική στρατηγική ασφαλείας, στην οποία η Ευρώπη κατηγορείται ότι έχει πορεία οικονομικής και πολιτιστικής παρακμής.

Ο Φρίντριχ Μερτς σχολίασε τη νέα στρατηγική εθνική ασφαλείας των ΗΠΑ, από τον τόπο καταγωγής του Ντόναλντ Τραμπ, την Ρηνανία – Παλατινάτο, λέγοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να απεξαρτηθεί ακόμα περισσότερο από τις ΗΠΑ στα θέματα ασφαλείας.

Ακόμα, ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι ορισμένα μέρη είναι κατανοητά όμως άλλα σημεία της αμερικανικής έκθεσης είναι απαράδεκτα, ειδικά αυτά που αφορούν την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Ευρώπης.

Το έγγραφο (της στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ) αντιστοιχεί περίπου σε όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς τον περασμένο Φεβρουάριο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, δήλωσε ο κ. Μερτς, αναφερόμενος στις κατηγορίες που είχε εξαπολύσει τότε ο Βανς εναντίον της Ευρώπης για περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης και αποκλεισμό κομμάτων όπως η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD).

«Κάποια σημεία είναι κατανοητά, κάποια αναμενόμενα και κάποια απαράδεκτα από την ευρωπαϊκή οπτική γωνία. Δεν βλέπω λόγο οι Αμερικανοί να θέλουν να σώσουν τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Εάν έπρεπε να σωθεί, θα μπορούσαμε εμείς να την υπερασπιστούμε μόνοι μας» είπε χαρακτηριστικά ο Γερμανός καγκελάριος.

Σχετικά με την συνεργασία στην πολιτική για την ασφάλεια, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε «δικαιωμένος» στην πεποίθησή του ότι «εμείς στην Ευρώπη και επομένως και στην Γερμανία, πρέπει να απεξαρτηθούμε ακόμη περισσότερο από τις ΗΠΑ στα θέματα ασφάλειας».

Στις συνομιλίες του με Αμερικανούς, πρόσθεσε, λέει πάντα ότι το «Πρώτα η Αμερική» είναι καλό, αλλά το «Μόνη της η Αμερική» δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ.

«Τους λέω πάντα ότι η Αμερική χρειάζεται επίσης εταίρους στον κόσμο και ένας από αυτούς τους εταίρους μπορεί να είναι η Ευρώπη» τόνισε ο καγκελάριος και πρόσθεσε: «Και αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα με την Ευρώπη, τότε τουλάχιστον κάντε συνεργάτη σας την Γερμανία».

Ο κ. Μερτς σημείωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ εν πολλοίς αδιαφορούν για την τύχη της Ευρώπης, έχουν ωστόσο έναν κοινό στόχο, «τη διατήρηση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της ειρήνης στην ήπειρό μας».

Ακόμα, εξέφρασε την ελπίδα οι Αμερικανοί «να μας ακολουθήσουν σε αυτό το μονοπάτι, να το θεωρήσουν και αυτοί σωστό και απαραίτητο προς το δικό τους συμφέρον».

Αν αυτό δεν συμβεί, συνέχισε, «θα πρέπει τουλάχιστον να είμαστε προετοιμασμένοι ψυχικά και μια μέρα επίσης προετοιμασμένοι και στην πράξη για κάτι τέτοιο».

Ερωτώμενος σχετικά, ο καγκελάριος Μερτς δήλωσε ακόμη ότι μια επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ρηνανία – Παλατινάτο, από όπου καταγόταν ο προπάππους του, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη το 2026.

«Η πρόσκληση για επίσκεψη στο Βερολίνο είναι φυσικά στο τραπέζι και μου έχει πει ότι θέλει να το κάνει του χρόνου. Τότε θα δούμε αν μπορούμε να επισκεφθούμε μαζί την πατρίδα του», δήλωσε ο Μερτς.