Σε σοκ η Ευρώπη από την ομιλία του Αμερικανού Αντιπροέδρου στο Μόναχο – «Υπό αμφισβήτηση η δημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη»

Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Γερμανίας προκαλεί ήδη η ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στην Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια. Για απαράδεκτες δηλώσεις έκανε λόγο ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ενώ οι αρχηγοί της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) και της Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) έσπευσαν να εκφράσουν την ικανοποίησή τους για τα σχόλια του Αμερικανού αντιπροέδρου.

«Τέθηκε υπό αμφισβήτηση η δημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Μιλάει για ακύρωση της δημοκρατίας. Και αν τον κατάλαβα σωστά, συγκρίνει τις συνθήκες σε τμήματα της Ευρώπης με απολυταρχικά καθεστώτα, αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο κ. Πιστόριους μετά την ομιλία του Τζέι Ντι Βανς.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Bundestag Μάσκους Φέρμπερ σχολίασε ότι «τουλάχιστον τώρα ξέρουμε τι να περιμένουμε από την Ουάσιγκτον, διχασμό αντί για συμφιλίωση» και πρόσθεσε: «Άκουσα κάποιον σε προεκλογικό αγώνα. Θα ήθελα να είχα ακούσει έναν αντιπρόεδρο».

Ενθουσιώδης ήταν αντιθέτως η αντίδραση της αρχηγού της AfD Αλίς Βάιντελ, η οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική» και «εντυπωσιακή» την ομιλία του Τζέι Ντι Βανς και παρέθεσε αποστροφή του λόγου του Αμερικανού αντιπροέδρου: «Δεν υπάρχουν τείχη πυρός στην δημοκρατία», ενώ σχολίασε ότι δεν χειροκρότησαν τον κ. Βανς οι εκπρόσωποι των CDU, CSU, SPD και Πρασίνων.

Σχεδόν στο ίδιο πνεύμα, η αρχηγός της BSW Ζάρα Βάγκενκνεχτ δήλωσε ότι «θα πρέπει να ήταν σοκ για το ευρωπαϊκό κατεστημένο που εξαρτάται από τις ΗΠΑ το γεγονός ότι τους επικρίνει ένας αντιπρόεδρος των ΗΠΑ για θέματα ελευθερίας του λόγου και την κουλτούρας ακύρωσης». Ωστόσο, ο κ. Βανς, συνέχισε η κυρία Βάγκενκνεχτ, «δεν είπε σχεδόν τίποτα για το κεντρικό ζήτημα της ειρήνης και της ασφάλειας. Αυτό δεν ήταν αρκετό».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι ακούγοντας την ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, είχε την αίσθηση ότι η Ουάσινγκτον «προσπαθούσε να ξεκινήσει καυγά» με την Ευρώπη.

«Ακούγοντας αυτήν την ομιλία, είναι σαν να προσπαθούν να ξεκινήσουν καυγά μαζί μας και εμείς δεν θέλουμε να καυγαδίσουμε με τους φίλους μας», είπε η Κάλας.

Η Κάγια Κάλας τόνισε ότι οι σύμμαχοι θα έπρεπε να επικεντρώνονται σε μεγαλύτερες απειλές, όπως στην επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη συνέχεια, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια που διεξάγεται στο Μόναχο. Αμέσως μετά και οι δύο είπαν στους δημοσιογράφους ότι είχαν μια «καλή συζήτηση» και ότι θα ακολουθήσουν και άλλες «τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες», κατά τα λεγόμενα του Βανς.

Ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να πετύχουν μια «βιώσιμη ειρήνη» στην Ουκρανία, μια ειρήνη που «δεν θα βυθίσει την ανατολική Ευρώπη σε μια σύγκρουση μέσα σε μερικά χρόνια», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, στη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είπε ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά στο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του. «Πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο, να εργαστούμε περισσότερο και να προετοιμάσουμε ένα σχέδιο για το πώς θα σταματήσουμε» τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τόνισε.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, μίλησε νωρίτερα στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια και εξαπέλυσε ευρεία επίθεση στην Ευρώπη, αναφερόμενος σε ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, το μεταναστευτικό και γενικότερα τις δυτικές αξίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ελευθερία της έκφρασης.

Ο Τζέι Ντι Βανς άφησε άφωνο το κοινό, με αρχηγούς κρατών και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη συμμαχικών κρατών να παρακολουθούν άναυδοι την σκληρή κριτική που άσκησε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, με ευθείες βολές κατά ευρωπαϊκών πολιτικών, αφηγημάτων και θέσεων, προκαλώντας αμηχανία στους Ευρωπαίους συμμετέχοντες.

Μεταξύ άλλων, ο Τζέι Ντι Βανς τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να «ενισχύσει» την άμυνά της και οι ΗΠΑ πρέπει να επικεντρωθούν σε άλλες περιοχές του κόσμου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «στην Ουάσινγκτον, υπάρχει νέος σερίφης στην πόλη».

«Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό, ως μέρος μιας κοινής συμμαχίας, οι Ευρωπαίοι να ενισχύσουν την άμυνά τους, ενώ η Αμερική εστιάζει σε περιοχές του κόσμου που βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο», δήλωσε ο Βανς.

Μιλώντας προς Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, ο ίδιος δήλωσε ότι η ελευθερία της έκφρασης «υποχωρεί» ιδιαίτερα στην Ευρώπη, λέγοντας πως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα «παλέψει» για να «υπερασπιστεί» την ελευθερία της έκφρασης.

