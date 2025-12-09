Κόσμος

Μερτς σε Μασκ για το πρόστιμο σε Χ: Συμμορφωθείτε με τους νόμους μας, εφόσον δραστηριοποιείστε εδώ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «βρομερή» την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα Χ για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας
Φρίντριχ Μερτς
O Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς / REUTERS / Yves Herman

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απάντησε στα λεγόμενα του Έλον Μασκ σχετικά με το πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Χ.

Όπως είπε ο Φρίντριχ Μερτς με αφορμή την επίθεση του Έλον Μασκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το βαρύ πρόστιμο στο Χ, «ξένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τις ΗΠΑ, οφείλουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Γερμανίας και της ΕΕ εφόσον δραστηριοποιούνται εκεί».

Ακόμη τόνισε πως «όπως ευρωπαϊκές και γερμανικές εταιρείες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες στην Αμερική, αντιμετωπίζοντας ορισμένες φορές δρακόντειες ποινές, έτσι και οι αμερικανικές εταιρείες οφείλουν να αποδεχθούν τους κανόνες μας εδώ.

Εάν δεν το κάνουν, είναι πιθανό να τους επιβληθούν κυρώσεις», είπε ο Μερτς σε δημοσιογράφους. «Υπάρχουν ένδικα μέσα για να τις αμφισβητήσουν (σ.σ. τις κυρώσεις) και είναι διαθέσιμα σε όλες τις εταιρείες, ευρωπαϊκές και αμερικανικές», συμπλήρωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας.

Την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «βρομερή» την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα Χ για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
224
201
162
112
103
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φρίκη στην Βρετανία: Γόνος πλούσιας οικογένειας δολοφόνησε την σύντροφό του με κουζινομάχαιρο – Την κατηγόρησε ότι του επιτέθηκε πρώτη
Ο 26χρονος υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η 31χρονη σύντροφός του του επιτέθηκε πρώτη με κουζινομάχαιρο ενώ φαινόταν «τρελή», «παράφρων» και «δαιμονισμένη»
Ο πλούσιος 26χρονος που κρίθηκε ένοχος για την δολοφονία της συντρόφου του
Παραδοχή Ζελένσκι: «Δεν έχουμε την υποστήριξη των συμμάχων μας για να διεκδικήσουμε πίσω την Κριμαία και τα άλλα κατεχόμενα εδάφη μας»
«Είμαι έτοιμος για εκλογές, ζητώ από ΗΠΑ και Ευρώπη, να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ψηφοφορίας- Εάν γίνει αυτό, η Ουκρανία μπορεί να διεξαγάγει εκλογές εντός 60 ημερών» τονίζει ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 16
Σε δίκη ο πατέρας της Amy Winehouse με δύο φίλες της που πούλησαν τα φορέματά της για πάνω από 800.000 ευρώ
Ο Mitchell Winehouse κατηγορεί την πρώην στυλίστρια της διάσημης τραγουδίστριας και την πρώην συγκάτοικό της, ότι ιδιοποιήθηκαν προσωπικά αντικείμενα της Winehouse για να τα πουλήσουν και να κρατήσουν τα χρήματα
Η Amy Winehouse
Newsit logo
Newsit logo