Μερτς σε Μασκ για το πρόστιμο σε Χ: Συμμορφωθείτε με τους νόμους μας, εφόσον δραστηριοποιείστε εδώ

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απάντησε στα λεγόμενα του Έλον Μασκ σχετικά με το πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Χ.

Όπως είπε ο Φρίντριχ Μερτς με αφορμή την επίθεση του Έλον Μασκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το βαρύ πρόστιμο στο Χ, «ξένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τις ΗΠΑ, οφείλουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Γερμανίας και της ΕΕ εφόσον δραστηριοποιούνται εκεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη τόνισε πως «όπως ευρωπαϊκές και γερμανικές εταιρείες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες στην Αμερική, αντιμετωπίζοντας ορισμένες φορές δρακόντειες ποινές, έτσι και οι αμερικανικές εταιρείες οφείλουν να αποδεχθούν τους κανόνες μας εδώ.

Εάν δεν το κάνουν, είναι πιθανό να τους επιβληθούν κυρώσεις», είπε ο Μερτς σε δημοσιογράφους. «Υπάρχουν ένδικα μέσα για να τις αμφισβητήσουν (σ.σ. τις κυρώσεις) και είναι διαθέσιμα σε όλες τις εταιρείες, ευρωπαϊκές και αμερικανικές», συμπλήρωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας.

Την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «βρομερή» την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα Χ για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας.