Ο Έλον Μασκ συνεχίζει το παραλήρημα εναντίον της ΕΕ: Δεν είναι Δημοκρατία – Πολλοί πολιτικοί είναι προδότες

Ο Έλον Μασκ είναι σε ανοικτό πόλεμο με την Ευρωπαική Ένωση μετά το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ στο Χ για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας.

Ο μεγιστάνας του Χ, της Tesla και του Space X επιτίθεται και πάλι μέσω αναρτήσεων στην Ευρωπαική Ένωση με τον Έλον Μασκ να την κατηγορεί πως δεν είναι Δημοκρατία.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Δημοκρατία – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον γραφειοκρατεία – κυριαρχία του μη εκλεγμένου γραφειοκράτη!» αναφέρει χαρακτηριστικά.</

The European Union is not DEMOcracy – rule of the people – but rather BUREAUcracy – rule of the unelected bureaucrat! — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

Στη συνέχεια αναδημοσιεύει μήνυμα ενός άλλου χρήστη, πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ευρωπαϊκή ελευθερία και κυριαρχία».

European Union is beginning to pose an existential threat to European freedom and sovereignty. https://t.co/CNCVOz8JhP — David Vance (@DVATW) December 7, 2025

Με τον Έλον Μασκ να συμπληρώνει «τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη είναι προδότες του ίδιου του λαού τους».

Indeed



So many politicians in Europe who are traitors to their own people. https://t.co/OjP4C0Unwo — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

Να σημειωθεί πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χάσει την πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου της για την αγορά και παρακολούθηση διαφημίσεων στο X, μετά το πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλλε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας της ΕΕ.

«Ο διαφημιστικός σας λογαριασμός τερματίστηκε», έγραψε στην πλατφόρμα ο επικεφαλής προϊόντων του X, Νικίτα Μπίερ, την Κυρακή 7 Δεκεμβρίου.

Μάλιστα ο Μπίερ κατηγόρησε την Κομισιόν πως προσπάθησε να προμοτάρει τη δική της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το πρόστιμο στο X, προσπαθώντας «να εκμεταλλευτεί κενό ασφαλείας, να δημοσιεύσει έναν σύνδεσμο που εξαπατά τους χρήστες κάνοντάς τους να νομίζουν ότι είναι βίντεο και να αυξήσει τεχνητά την εμβέλειά του».

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο X την Πέμπτη για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό της εξάπλωσης παράνομου περιεχομένου.

Οι παραβιάσεις έκαναν λόγο για έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τη βιβλιοθήκη διαφημίσεων του X και την απόφαση της εταιρείας να αλλάξει το μπλε σημάδι επιβεβαίωσης του εμπορικού σήματος από μέσο επαλήθευσης σε «παραπλανητική» επί πληρωμή λειτουργία.

«Η ειρωνεία της ανακοίνωσής σας», είπε ο Μπίερ είναι πως «το X πιστεύει ότι όλοι πρέπει να έχουν ισότιμη φωνή στην πλατφόρμα μας. Ωστόσο, φαίνεται ότι πιστεύετε ότι οι κανόνες δεν πρέπει να ισχύουν για τον λογαριασμό σας».