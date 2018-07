Μέσα… στην «μπηχτή» η συνάντηση Μέι – Τραμπ – Λαοθάλασσα στο Λονδίνο κατά του Αμερικανού προέδρου – video

Κόντρες, διαφωνίες, «επιθέσεις» στους δημοσιογράφους, fake news, η συνάντηση Τραμπ – Μέι στο Λονδίνο είχε απλά… τα πάντα. Παράλληλα μεγάλο πλήθος του δρόμου διαδήλωσε στους δρόμους της Βρετανικής πρωτεύουσας ενάντια στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε βάλει «βόμβα» στην συνάντηση πριν καν ξεκινήσει, αφού σε συνέντευξή του στην Sun είχε δηλώσει πως… προτιμά τον Μπόρις Τζόνσον για πρωθυπουργό.

Στη συνέντευξή του επίσης επέκρινε τα «πολύ ατυχή» αποτελέσματα της διαπραγματευτικής τακτικής της Μέι για το Brexit. Δήλωσε μάλιστα ότι ο ίδιος «θα το είχε κάνει πολύ διαφορετικά» και υποστήριξε ότι είπε στην Τερέζα Μέι πώς να διαπραγματευτεί αλλά «εκείνη δεν με άκουσε».

Όταν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη αυτή, ο Τραμπ είπε ότι δεν άσκησε κριτική στην πρωθυπουργό, η οποία κάνει «φανταστική δουλειά» και την οποία σέβεται πολύ, ενώ για άλλη μία φορά κατήγγειλε τα “fake news”. «Δυστυχώς, ήταν μια ιστορία που γράφτηκε η οποία ήταν γενικά καλή, αλλά δεν περιείχε αυτά που είπα για την πρωθυπουργό και είπα ένα καταπληκτικό πράγμα. Αυτό αποκαλείται fake news”, δήλωσε.

Μάλιστα όταν ενημερώθηκε πως ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας ήταν εκεί, τον ρώτησε αν έβαλε και τα καλά πράγματα που είπε για την Μέι.

Ο δημοσιογράφος του απάντησε πως ναι το έκανε και ο Τραμπ του είπε ειρωνικά: «Που; Στο διαδίκτυο;» Όταν του είπαν όχι και στην έντυπη έκδοση, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, αλλά δεν το βάλατε στον τίτλο».

Και η Μέι πάντως από την πλευρά της προσπάθησε να υποβαθμίσει τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στη Sun.

«Συμφωνήσαμε σήμερα ότι καθώς το ΗΒ αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξουμε μια φιλόδοξη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τις ΗΠΑ. Η συμφωνία του Τσέκερς που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα μας παρέχει τη βάση για να επιδιώξουμε μια φιλόδοξη συμφωνία, επωφελή και για τις δύο χώρες μας».

After criticizing CNN, Pres. Trump declines to take a question from a CNN reporter at joint presser with Theresa May. «CNN is fake news. I don’t take questions from CNN.»

Pres. Trump then called on a Fox News reporter: «Let’s go to a real network.» https://t.co/J203tu17bY pic.twitter.com/yxe1Ya2xeY

— ABC News (@ABC) 13 Ιουλίου 2018