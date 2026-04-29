Μέσα στο χλιδάτο δείπνο Τραμπ στον Κάρολο στον Λευκό Οίκο: Χρυσά σερβίτσια, γκουρμέ μενού, η εκθαμβωτική Μελάνια αλά Τζάκι Κένεντι και το δώρο-έκπληξη

Η ατμόσφαιρα στον Λευκό Οίκο ήταν γεμάτη επισημότητα και λάμψη, καθώς το ζεύγος Τραμπ υποδέχτηκε τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα σε ένα υπέρλαμπρο δείπνο υψηλού συμβολισμού και μπόλικη δόση πολυτέλειας. Ανάμεσα σε προσεκτικά διατυπωμένα μηνύματα, αιχμηρά σχόλια και βρετανικό χιούμορ τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Βρετανός μονάρχης Κάρολος έδωσαν τον τόνο μιας βραδιάς που ισορροπούσε ανάμεσα στην παράδοση και την πολιτική πραγματικότητα… με το χρυσό να έχει την τιμητική του.

Τα μηνύματα αλλά και τα αστεία δεν έλειψαν από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον βασιλιά Κάρολο κατά το επίσημο «βασιλικό» δείπνο που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο βασιλικό ζεύγος της Μεγάλης Βρετανίας στο Λευκό Οίκο. Χρυσά σερβίτσια, εντυπωσιακές τουαλέτες, εκλεκτοί καλεσμένοι, αμοιβαίες φιλοφρονήσεις έκλεψαν την παράσταση.

Αμφότεροι, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Κάρολος, αναφέρθηκαν στους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών, με τον Βρετανό μονάρχη να χαρακτηρίζει τη βραδιά ως «μια πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με το Boston Tea Party», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Δεν έλειψαν και οι πιο αιχμηρές αναφορές. Ο βασιλιάς σχολίασε με χιούμορ τις «αναπροσαρμογές» που έκανε ο Τραμπ στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, η οποία πλέον δεν υφίσταται. «Λυπάμαι που το λέω, αλλά εμείς οι Βρετανοί είχαμε κάνει μια μικρή απόπειρα “αναδιαμόρφωσης ακινήτων” του Λευκού Οίκου ήδη από το 1814», αστειεύτηκε, αναφερόμενος στην ιστορική πυρπόληση της Ουάσιγκτον. Ο Κάρολος συνέχισε στο ίδιο πνεύμα, θυμίζοντας πρόσφατη δήλωση του Τραμπ ότι «αν δεν υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ευρωπαίοι θα μιλούσαν γερμανικά».

«Να μου επιτραπεί να πω ότι, αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά», απάντησε ο βασιλιάς Κάρολος, ξεσπώντας σε γέλια τόσο τον πρόεδρο όσο και τους καλεσμένους.

Ένα ιδιαίτερο δώρο με ιστορικό βάρος

Κατά τη διάρκεια της πρόποσής του, ο Κάρολος παρουσίασε και ένα ιδιαίτερα προσωπικό δώρο προς τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ: ένα μεγάλο χρυσό καμπανάκι που ανήκε στον πύργο ελέγχου του HMS Trump, ενός υποβρυχίου του Βασιλικού Ναυτικού που συμμετείχε στις επιχειρήσεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στον Ειρηνικό.

«Ας αποτελέσει ένα σύμβολο της κοινής μας ιστορίας και του λαμπρού μας μέλλοντος», δήλωσε. «Και αν ποτέ χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας… απλώς χτυπήστε το», πρόσθεσε με νόημα.

Το δώρο αυτό θύμιζε εκείνο που είχε προσφέρει η βασίλισσα Ελισάβετ το 1976, κατά την επέτειο των 200 χρόνων των ΗΠΑ.

Αμοιβαία φιλοφρονήσεις – και μια αμήχανη στιγμή

Παρά τις εμφανείς διαφορές πολιτικής που είχε εκφράσει ο Κάρολος νωρίτερα μέσα στην ημέρα στην ομιλία του στο Κογκρέσο, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να τον επαινέσει.

«Έκανε μια εξαιρετική ομιλία. Τον ζήλεψα», είπε χαρακτηριστικά κατά την υποδοχή στον Κήπο του Λευκού Οίκου.

Κατά την πρόποσή του, επανήλθε: «Θέλω να συγχαρώ τον Κάρολο για τη φανταστική του ομιλία στο Κογκρέσο. Κατάφερε να σηκώσει τους Δημοκρατικούς όρθιους. Εγώ δεν το έχω καταφέρει ποτέ».

Ωστόσο, ο Τραμπ προκάλεσε αμηχανία όταν αποκάλυψε, φαινομενικά αυθόρμητα, ιδιωτικές συζητήσεις με τον βασιλιά σχετικά με το Ιράν και τα πυρηνικά όπλα.

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε: «Κάνουμε δουλειά εκεί αυτή τη στιγμή και τα πάμε πολύ καλά. Έχουμε νικήσει στρατιωτικά τον αντίπαλο αυτό και δεν πρόκειται ποτέ να του επιτρέψουμε… ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου, ακόμη περισσότερο από εμένα… δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα». Τα λόγια του προέδρου προκάλεσαν χειροκροτήματα, ωστόσο δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από το Μπάκιγχαμ.

Με έντονο ροζ φόρεμα Fiona Clare η Καμίλα, με εντυπωσιακό Christian Dior η Μελάνια αλά Τζάκι Κένεντι

Η βραδιά είχε σχεδιαστεί ώστε να θυμίζει έναν αγγλικό κήπο. Τόσο η βασίλισσα Καμίλα όσο και η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκαν σε ανοιξιάτικες αποχρώσεις.

Η Μελάνια επέλεξε ένα απαλό ροζ, στράπλες μεταξωτό φόρεμα υψηλής ραπτικής του οίκου Christian Dior, συνδυασμένο με γάντια από σουέτ και μεταξωτές γόβες στην ίδια απόχρωση. Από την πλευρά του, ο 79χρονος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι με ουρά για το επίσημο δείπνο.

Η εμφάνιση της Πρώτης Κυρίας προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media, με πολλούς χρήστες να τη συγκρίνουν με την Τζάκι Κένεντι, σύζυγο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ ,Τζον Φ. Κένεντι, και Πρώτη Κυρία από το 1961 έως το 1963.

Αρκετοί χρήστες δημοσίευσαν φωτογραφίες δίπλα-δίπλα, επισημαίνοντας την ομοιότητα στο στιλ και τη φινέτσα, με σχόλια όπως «Η Μελάνια είναι πανέμορφη, έχει κάτι από την αύρα της Τζάκι απόψε» και «Απόλυτη κομψότητα και κλάση».

Η Καμίλα φόρεσε ένα βαθύ ροζ φόρεμα της Fiona Clare, το οποίο συνδύασε με ένα εντυπωσιακό κολιέ με αμέθυστους και διαμάντια, το οποίο είχε δωρηθεί στη βασίλισσα Βικτωρία και πέρασε αργότερα στη βασίλισσα Μαίρη.

Οι VIP καλεσμένοι

  • Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της τεχνολογίας και της σόουμπιζ:
    ο ιδιοκτήτης των New England Patriots, Ρόμπερτ Κραφτ
  • ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ
  • ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ
  • ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν
  • ο γκολφέρ Rory McIlroy
  • τηλεοπτικές προσωπικότητες όπως οι Ainsley Earhardt, Laura Ingraham, Jesse Watters και Greg Gutfeld. Παρόντες ήταν επίσης ο Ντέιβιντ Έλισον της Paramount Skydance, καθώς και πέντε δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων οι Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch και Brett Kavanaugh.
Από την οικογένεια Τραμπ παρευρέθηκαν ο Έρικ Τραμπ με τη σύζυγό του Λάρα, η Ιβάνκα Τραμπ με τον Τζάρεντ Κούσνερ και η Τίφανι Τραμπ με τον Μάικλ Μπούλος.

Η Ιβάνκα εντυπωσίασε με ένα αέρινο γαλάζιο φόρεμα του οίκου Reem Acra.

Το μενού της βραδιάς

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν ένα τεσσάρων πιάτων μενού με χρυσά σερβίτσια:

  • Δροσερή σαλάτα hearts of palm και αρωματική σούπα βοτάνων
  • ραβιόλι με ανοιξιάτικα βότανα από τον κήπο του Λευκού Οίκου
  • φιλέτο ψαριού Dover sole meuniere με βούτυρο και λαχανικά εποχής
  • επιδόρπιο: σοκολατένιο γλυκό σε σχήμα κυψέλης, εμπνευσμένο από τις μέλισσες που επισκέφθηκαν ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Το γλυκό συνοδευόταν από παγωτό crème fraîche και μέλι από τον Λευκό Οίκο.
Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, διακοσμημένη με δέντρα, λιλά άνθη και τραπέζια ντυμένα με πράσινα υφάσματα. Η διακόσμηση, σύμφωνα με το γραφείο της Πρώτης Κυρίας, ήταν «εμπνευσμένη από την ομορφιά των αγγλικών κήπων».

Ο Τραμπ έχει διοργανώσει μόλις δύο επίσημα δείπνα στην πρώτη του θητεία, ενώ ένα τρίτο ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. Εδώ και χρόνια έχει εκφράσει την επιθυμία να δημιουργηθεί μια μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο, επικρίνοντας τις προσωρινές λύσεις που χρησιμοποιήθηκαν επί προεδρίας Ομπάμα.

