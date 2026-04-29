Μέσα στο χλιδάτο δείπνο Τραμπ στον Κάρολο στον Λευκό Οίκο: Χρυσά σερβίτσια, γκουρμέ μενού, η εκθαμβωτική Μελάνια αλά Τζάκι Κένεντι και το δώρο-έκπληξη

Η ατμόσφαιρα στον Λευκό Οίκο ήταν γεμάτη επισημότητα και λάμψη, καθώς το ζεύγος Τραμπ υποδέχτηκε τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα σε ένα υπέρλαμπρο δείπνο υψηλού συμβολισμού και μπόλικη δόση πολυτέλειας. Ανάμεσα σε προσεκτικά διατυπωμένα μηνύματα, αιχμηρά σχόλια και βρετανικό χιούμορ τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Βρετανός μονάρχης Κάρολος έδωσαν τον τόνο μιας βραδιάς που ισορροπούσε ανάμεσα στην παράδοση και την πολιτική πραγματικότητα… με το χρυσό να έχει την τιμητική του.

Τα μηνύματα αλλά και τα αστεία δεν έλειψαν από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον βασιλιά Κάρολο κατά το επίσημο «βασιλικό» δείπνο που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο βασιλικό ζεύγος της Μεγάλης Βρετανίας στο Λευκό Οίκο. Χρυσά σερβίτσια, εντυπωσιακές τουαλέτες, εκλεκτοί καλεσμένοι, αμοιβαίες φιλοφρονήσεις έκλεψαν την παράσταση.

Αμφότεροι, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Κάρολος, αναφέρθηκαν στους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών, με τον Βρετανό μονάρχη να χαρακτηρίζει τη βραδιά ως «μια πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με το Boston Tea Party», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Δεν έλειψαν και οι πιο αιχμηρές αναφορές. Ο βασιλιάς σχολίασε με χιούμορ τις «αναπροσαρμογές» που έκανε ο Τραμπ στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, η οποία πλέον δεν υφίσταται. «Λυπάμαι που το λέω, αλλά εμείς οι Βρετανοί είχαμε κάνει μια μικρή απόπειρα “αναδιαμόρφωσης ακινήτων” του Λευκού Οίκου ήδη από το 1814», αστειεύτηκε, αναφερόμενος στην ιστορική πυρπόληση της Ουάσιγκτον. Ο Κάρολος συνέχισε στο ίδιο πνεύμα, θυμίζοντας πρόσφατη δήλωση του Τραμπ ότι «αν δεν υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ευρωπαίοι θα μιλούσαν γερμανικά».

«Να μου επιτραπεί να πω ότι, αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά», απάντησε ο βασιλιάς Κάρολος, ξεσπώντας σε γέλια τόσο τον πρόεδρο όσο και τους καλεσμένους.

