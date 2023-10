Δήλωση μετά τη δημοσιοποίηση από της Χαμάς ενός βίντεο με τρεις γυναίκες ομήρους έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Οι καρδιές μας είναι σε εσάς και σε όλους του ομήρους αναφέρει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμπληρώνοντας ότι είναι απάνθρωπη η προπαγάνδα της Χαμάς.

Σε σχετικό tweet ο Νετανιάχου απευθύνεται στις τρεις ομήρους με το όνομά τους σημειώνοντας ότι τις αγκαλιάζει συμπληρώνοντας ότι η Χαμάς διαπράττει εγκλήματα πολέμου.

«Απευθύνομαι στην Elena Trupanov, την Daniel Aloni και την Ramon Kirsht που απήχθησαν από τη Χαμάς που διαπράττει εγκλήματα πολέμου:

Σας αγκαλιάζω. Οι καρδιές μας είναι σε εσάς και στους άλλους ομήρους.

Κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε όλους τους απαχθέντες και τους αγνοούμενους πίσω».

Statement from the Prime Minister’s Office:

This is cruel psychological propaganda by Hamas-ISIS.



We embrace the families and are doing everything to return all of the captives and missing to their families.