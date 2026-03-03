Κόσμος

Μέση Ανατολή: Η Ιταλία προγραμματίζει πτήσεις για να επαναπατρίσει εγκλωβισμένους πολίτες

Ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση, αφού βρέθηκε εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι με την οικογένειά του και επέστρεψε στη Ρώμη με στρατιωτικό αεροσκάφος
Το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι
Το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι REUTERS/Raghed Waked

Αρκετοί είναι οι Ιταλοί που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή μετά την έναρξη του πολέμου με την κυβέρνηση της χώρας να προσπαθεί να οργανώσει τον επαναπατρισμό τους.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας μετά τον πόλεμο που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή έχει προγραμματίσει δύο πτήσεις, μία από το Μουσκάτ του Ομάν προς το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης την Τρίτη, μεταφέροντας περίπου 300 άτομα, και μίας ακόμη από το Άμπου Ντάμπι προς το Μιλάνο, με περίπου 200 επιβάτες, κυρίως νεαρούς φοιτητές.

Άλλες δύο πτήσεις έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από το Άμπου Ντάμπι προς το Μιλάνο και τη Ρώμη νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, ενώ μία επιπλέον πτήση από το Μουσκάτ έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση, αφού βρέθηκε εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι με την οικογένειά του στην αρχή του πολέμου και επέστρεψε στη Ρώμη την Κυριακή με στρατιωτικό αεροσκάφος.

Η αριστερή αντιπολίτευση ζήτησε την παραίτηση του Κροσέτο, τονίζοντας ότι ο υπουργός ταξίδεψε μόνος του σε περιοχή κρίσης χωρίς να έχει ενημερωθεί για την επιδείνωση της κατάστασης. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπερασπίστηκε τον υπουργό λέγοντας ότι δεν σταμάτησε ποτέ να εκτελεί τα καθήκοντά του.

