Ένα ακόμη βίντεο με ομήρους από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς. Κανείς δεν μπορεί να πει βέβαια με σιγουριά ότι τα όσα λένε οι οι όμηροι δεν είναι υπό καθεστώς πίεσης.

Στο βίντεο της Χαμάς διακρίνονται τρεις γυναίκες που κρατούνται όμηροι να επικρίνουν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου και τον καλούν να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους. Τον κατηγορούν επίσης ότι απέτυχε να αποτρέψει την επίθεση της τρομοκρατικής ομάδας στις 7 Οκτωβρίου.

Σε αυτό το βίντεο των 76 δευτερόλεπτων, που δημοσιοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς με τον τίτλο «ορισμένοι κρατούμενοι Σιωνιστές απευθύνουν μήνυμα στον (Μπενιαμίν) Νετανιάχου και την κυβέρνησή του», μπορεί να δει κανείς μία από αυτές τις τρεις γυναίκες να καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καταλήξει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων με το ισλαμιστικό κίνημα προκειμένου να αφεθούν ελεύθερες.

Η περιγραφή του βίντεο που δόθηκε από τη Χαμάς έλεγε: «Ένας αριθμός σιωνιστών κρατουμένων που κρατούνται από τον Αλ-Κασάμ στέλνουν ένα μήνυμα στον Νετανιάχου και τη σιωνιστική κυβέρνηση».

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσει κανείς βλέποντας αυτό το βίντεο είναι ότι οι γυναίκες αυτές είναι όμηροι στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς και κανείς δεν γνωρίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είπαν όσα θα διαβάσετε παρακάτω, αν και η οργή για τον Νετανιάχου ξεχειλίζει και στο εσωτερικό της χώρας του.

«Γεια σου Μπίμπι Νετανιάχου», άρχισε η γυναίκα που καθόταν στη μέση των τριών. «Είμαστε σε αιχμαλωσία της Χαμάς [ήδη] 23 ημέρες. Χθες πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου με τις οικογένειες των ομήρων. Γνωρίζουμε ότι υποτίθεται ότι θα υπήρχε κατάπαυση του πυρός. Υποτίθεται ότι θα μας απελευθερώνατε όλους. Δεσμευτήκατε να μας απελευθερώσετε όλους».

«Αντί για αυτό», συνέχισε, «τιμωρούμαστε για την πολιτική, εθνική σας αμέλεια – εξαιτίας αυτής της αποτυχίας σας στις 7 Οκτωβρίου. Επειδή δεν υπήρχε στρατός εκεί. Κανείς δεν ήρθε. Κανείς δεν μας άκουσε».

Το βίντεο κυκλοφόρησε από τη Χαμάς στα κοινωνικά της δίκτυα και διαδόθηκε γρήγορα από ξένα και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χαμάς είναι γνωστή για τη διεξαγωγή ψυχολογικού πολέμου και όλα είναι πιθανά στο πλαίσιο της προπαγάνδας.



Στο βίντεο, η γυναίκα τονίζει επίσης ότι αυτή και οι άλλες γυναίκες είναι αθώοι πολίτες που πληρώνουν φόρους αλλά βρίσκονται σε αιχμαλωσία.

«Είμαστε αθώοι πολίτες. Πολίτες που πληρώνουν φόρους στο κράτος του Ισραήλ. Θέλετε να μας σκοτώσετε όλους. Θέλετε να μας σκοτώσετε όλους χρησιμοποιώντας τον IDF... Δεν αρκεί που σκοτώθηκαν Ισραηλινοί πολίτες», συνεχίζει. «Αφήστε μας να φύγουμε. Ας πάμε τώρα. Αφήστε τους πολίτες τους να φύγουν, αφήστε τους φυλακισμένους τους να φύγουν. Ελευθερώστε μας. Ελευθερώστε όλους μας. Ας επιστρέψουμε στις οικογένειές μας τώρα!»

Στο τέλος του βίντεο, η γυναίκα που μιλάει φωνάζει «ΤΩΡΑ!» αρκετές φορές.





Hamas military wing publish a recording from Israeli hostages in Gaza, which they claim is addressed to Netanyahu and the Israeli government. pic.twitter.com/UW8sTHbuj5