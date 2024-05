Γεωμαγνητική καταιγίδα «χτυπά» τη Γη: Σπάνιες εικόνες με το Βόρειο Σέλας πάνω από την βόρεια Ευρώπη και τις ΗΠΑ

Μια σπάνια γεωμαγνητική καταιγίδα χτυπά εδώ και λίγες ώρες τη Γη προσφέροντας μοναδικές εικόνες, αλλά και ανησυχία καθώς η ηλιακή καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα δίκτυα του ηλεκτρικού και τους δορυφόρους, αν και μέχρι στιγμής το φαινόμενο εξελίσσεται ομαλά.

Η γεωμαγνητική καταιγίδα δημιούργησε ένα φαντασμαγορικό Βόρειο Σέλας με σπάνιες εικόνες να έρχονται από την Αγγλία, την Ελβετία και την Ουγγαρία, ενώ το φαινόμενο καταγράφηκε και στις ΗΠΑ από την Αλαμπάμα μέχρι την Καλιφόρνια.

«Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι φορτισμένα ηλιακά σωματίδια που βγήκαν από την κορόνα του Ήλιου κατευθύνονται προς τη Γη», εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο Σον Νταλ, του Κέντρου Προβλέψεων Διαστημικού Καιρού (SWPC).

Το Κέντρο εξέδωσε προειδοποίηση για γεωμαγνητική καταιγίδα 4ου βαθμού (στην πεντάβαθμη κλίμακα), κάτι που δεν έχει ξαναγίνει από το 2005.

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί η ακριβής έναρξη του φαινομένου, όμως θα διαρκέσει όλο το Σαββατοκύριακο.

«Μπορεί να επηρεάσει τις υποδομές», είπε ο Νταλ, διευκρινίζοντας ότι το φαινόμενο αυτό είναι «πολύ σπάνιο». «Ενημερώσαμε όλους τους παρόχους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, εκείνους που χειρίζονται δορυφόρους, επικοινωνίες και, φυσικά, το ηλεκτρικό δίκτυο της βόρειας Αμερικής», πρόσθεσε.

Ο Ήλιος βρίσκεται αυτήν την περίοδο κοντά στην κορύφωση της δραστηριότητάς του με βάση τον 11ετή κύκλο του. Αυτές οι στεμματικές εκπομπές μάζας, εκ των οποίων τουλάχιστον επτά κατευθύνονται προς τη Γη, προέρχονται από μια ηλιακή κηλίδα που έχει μέγεθος περίπου 16 φορές τη διάμετρο της Γης. Κινούνται με ταχύτητα πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο. Όταν θα φτάσουν στους αμερικανικούς δορυφόρους θα είναι δυνατόν να προβλεφθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η ένταση του φαινομένου, δηλαδή περίπου 20-45 λεπτά πριν φτάσει στη Γη, εξήγησε ο Σον Νταλ.

Ο Νταλ συνέστησε στους Αμερικανούς να εφοδιαστούν με μπαταρίες ή ακόμη και με γεννήτριες, όπως κάνουν για όλες τις καταιγίδες.

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας εδώ και μια δεκαετία εργάζονται για να προστατεύσουν καλύτερα τα δίκτυά τους, διαβεβαίωσε ο Ρομπ Στίνμπεργκ, επιστήμονας που εργάζεται στο SWPC. Επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν στις γραμμές υψηλής τάσης, όχι στις κατοικίες και σήμερα υπάρχουν συστήματα για την αποφυγή τους. Θα μπορούσαν επίσης να επηρεαστεί το δίκτυο γεωεντοπισμού (GPS).

