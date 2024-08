Μέση Ανατολή: Η Χεζμπολάχ χτύπησε με 320 πυραύλους το Ισραήλ – «Όποιος μας βλάπτει, τον βλάπτουμε» το μήνυμα Νετανιάχου

«Βράζει» η Μέση Ανατολή μετά την επίθεση με ρουκέτες και drones της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ γεγονός που έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό. Οι Ισραηλινές δυνάμεις με τη σειρά τους εξαπέλυσαν προληπτικά χτυπήματα σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (25.08.2024) στο βόρειο τμήμα της χώρας ως αντίποινα για τη δολοφονία του Φουάντ Σουκρ στη Βηρυττό.

Άμεσα συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ με επικεφαλής τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι η χώρα του θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αμυνθεί. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ήχησαν και σειρήνες.

«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας, να επιστρέψουμε τους κατοίκους του βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους και να συνεχίσουμε να τηρούμε έναν απλό κανόνα: Όποιος μας βλάπτει, τον βλάπτουμε», δήλωσε.

Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε «την πρώτη φάση» αντιποίνων του για τον θάνατο ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού του βραχίονα, του Φουάντ Σουκρ, σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού τον περασμένο μήνα.

Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου σημείωσε ότι έπληξε σήμερα 11 ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους και ότι εξαπέλυσε πάνω από 320 πυραύλους Κατιούσα.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι «εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και πυραύλων σε αντίποινα για τον θάνατο του Σουκρ, διευκρινίζοντας ότι έβαλε στο στόχαστρο προσδιορισμένο “ειδικό στρατιωτικό στόχο, όπως και πλατφόρμες του Σιδηρού Θόλου του Ισραήλ και άλλες τοποθεσίες».

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα σε αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στην πόλη Χιάμ στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το λιβανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων και πηγή των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε προληπτικά αεροπορικά πλήγματα στον νότιο Λίβανο σήμερα το πρωί, διότι εντόπισε προετοιμασίες του σιιτικού κινήματος του Λιβάνου Χεζμπολάχ, συμμάχου της παλαιστινιακής Χαμάς, για επίθεση “ευρείας κλίμακας” εναντίον του Ισραήλ.

🚨#BREAKING: Footage of the huge Israeli attack across Lebanon which is still ongoing. pic.twitter.com/oRN5YG9Pco