Συνεχίζονται οι αλληλοκατηγορίες Ισραήλ και Παλαιστίνης μετά τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στην πόλη της Γάζας το βράδυ της Τρίτης (17.10.2023).

Η επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας – που εικάζεται ότι μπορεί να στοίχισε τη ζωή ακόμα και σε 500 κατοίκους της Παλαιστίνης – πυροδότησε καταδίκες σε διεθνές επίπεδο και διαδηλώσεις σε όλο τον ισλαμικό κόσμο, μερικές ώρες πριν από την άφιξη του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγόρησε την ισραηλινή πολεμική αεροπορία για το πλήγμα στο νοσοκομείο Αλ Αχλί, ενώ ο ισραηλινός στρατός επέρριψε την ευθύνη στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, άλλη παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση, κάνοντας λόγο για αποτυχημένη εκτόξευση ρουκετών από πλευράς του, έντεκα ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου, έναυσμα του οποίου ήταν η άνευ προηγουμένου πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ το διέψευσε, κατηγορώντας με τη σειρά του το Ισραήλ.

Οι εικόνες φρίκης και απελπισίας που έρχονται από το νοσοκομείο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής και μαρτυρούν τις ανυπολόγιστες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Φωτογραφία από το πάρκινγκ του νοσοκομείου

Ο βομβαρδισμός προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις, ενώ διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους στην Τεχεράνη, στο Αμάν, στην Κωνσταντινούπολη, στην Τύνιδα, όπως και στη Βηρυτό, όπου ξέσπασαν επεισόδια με την αστυνομία.

Στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, διαδηλωτές που απαιτούσαν να εγκαταλείψει την εξουσία ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς συγκρούστηκαν με δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Footage shows the aftermath of the strike that hit Gaza’s al-Ahli al-Arab hospital which killed at least 500 Palestinians. pic.twitter.com/16QdDge86x

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που αναμένεται στο Ισραήλ, «ανέβαλε» το ταξίδι που σκόπευε να κάνει στην Ιορδανία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Μπάιντεν αισθάνεται «αγανακτισμένος και βαθιά θλιμμένος» για την «έκρηξη» στο νοσοκομείο, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του στον Λευκό Οίκο.

Η Ιορδανία από την πλευρά της ανακοίνωσε την ακύρωση τετραμερούς συνόδου με τη συμμετοχή του αμερικανού προέδρου Μπάιντεν, του ιορδανού μονάρχη Αμπντάλα Β΄, του προέδρου της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Αμπάς.

The Israeli claims that this video shows the moment the hospital was hit and that Palestinian terror groups were launching rockets toward Israel at that very moment.



According to Israel, one of them misfired and hit the hospital. pic.twitter.com/iThZCwxs1r