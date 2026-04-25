Μέση Ανατολή: «Κανείς δεν ξέρει ποιος κάνει κουμάντο στο Ιράν», λέει ο Τραμπ – «Οι ΗΠΑ δεν είναι σοβαρές» απαντά η Τεχεράνη

Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, με τις διαπραγματεύσεις να έχουν «παγώσει» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις αντιπροσωπείες να μην πάνε τελικά στο Ισλαμαμπάντ για να βρεθεί λύση και να δοθεί τέλος στον πόλεμο, ενώ Ντόναλντ Τραμπ και Τεχεράνη, ξεκίνησαν το «trush talk» μεταξύ τους και πάλι.

Το Ιράν, ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, φεύγει από το Ισλαμαμπάντ, έχοντας δώσει σε αντιπροσώπους οδηγίες για τη συμφωνία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκνευρίζεται με την απόφαση αυτή και να ακυρώνει το ταξίδι των Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ, αφήνοντας στο έλεός τους τις συνομιλίες.

Αραγτσί: Δεν ξέρουμε εάν οι ΗΠΑ είναι «πράγματι σοβαρές» στη διπλωματία

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι σαφές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πράγματι σοβαρές» στη διπλωματία, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στο Πακιστάν, και ενώ η Ουάσινγκτον ακύρωσε την αποστολή της αντιπροσωπείας της στη μεσολαβήτρια χώρα.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X αφότου αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ με το τέλος των συνομιλιών που είχε με υψηλόβαθμους Πακιστανούς αξιωματούχους, ο Ιρανός υπουργός δήλωσε ότι «παρουσίασε τη θέση του Ιράν που αφορά ένα βιώσιμο πλαίσιο για να τεθεί τέλος μόνιμα στον πόλεμο», προσθέτοντας ότι «δεν γνωρίζει ακόμη εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πράγματι σοβαρές στη διπλωματία».

Η επίσκεψη στο Πακιστάν ήταν πολύ παραγωγική, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έφθασε στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Αν το Ιράν θέλει συμφωνία να πάρει τηλέφωνο», λέει ο Τραμπ

Λίγο μετά την αναχώρηση του Αραγτσί από το Πακιστάν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα στείλει απεσταλμένους στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, όπως είχε προγραμματιστεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι «κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής» στο Ιράν, αφότου ακύρωσε το ταξίδι του ειδικού του απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με την Τεχεράνη, επικαλούμενος «τεράστια σύγχυση στην ιρανική ηγεσία».

«Υπάρχουν τεράστιες εσωτερικές διαμάχες και μεγάλη σύγχυση εντός της “ηγεσίας” τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής, ούτε αυτοί οι ίδιοι», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social, τη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πάρα πολύς χρόνος σπαταλήθηκε σε ταξίδια, πάρα πολλή δουλειά! Εκτός αυτού, υπάρχει τεράστια εσωτερική διαμάχη και σύγχυση εντός της “ηγεσίας” τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής, ούτε αυτοί οι ίδιοι. Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί δεν έχουν κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν!!!», έγραψε στο Truth Social.

Φρουροί της Επανάστασης: Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ είναι η «καθοριστική στρατηγική» της Τεχεράνης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αποτελεί την «καθοριστική στρατηγική» της Τεχεράνης στη σύγκρουσή της με τις ΗΠΑ.

«Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η διατήρηση του αποτρεπτικού αποτελέσματος που προκύπτει για την Αμερική και τους υποστηρικτές του Λευκού Οίκου στην περιοχή είναι η καθοριστική στρατηγική της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δήλωσαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram.