Με δραματικούς τόνους περιέγραψε την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ριάντ Μανσούρ, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ λέγοντας ότι η περιοχή έχει μετατραπεί σε «κόλαση πάνω στη Γη».

Χρησιμοποίησε απόφθεγμα του άλλοτε Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Νταγκ Χάμερσκελντ, ο οποίος το 1954 είχε πει πως ο διεθνής οργανισμός «δεν δημιουργήθηκε για να πάμε στον παράδεισο, αλλά για να σωθούμε από την κόλαση».

Πρόσθεσε: «Η Γάζα είναι τώρα η κόλαση πάνω στη Γη».

Ο διπλωμάτης υπογράμμισε πως μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί πάνω από 8.000 άνθρωποι στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα, ανάμεσά τους 3.000 και πλέον στο νότιο τμήμα του, όπου το Ισραήλ διέταξε να μετακινηθούν οι Γαζαίοι, «εκτόπισε εξαναγκαστικά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους».

«Σχεδόν όλος ο λαός μας στη Γάζα είναι πλέον άστεγος, ή εκτοπισμένος, ή μεταφέρεται από ένα σπίτι σε άλλο, ή κοιμάται στο αυτοκίνητό του, ή κοιμάται στον δρόμο — και σκοτώνεται όπου κι αν πάει, για να πειστεί πως δεν υπάρχει καμιά ασφαλής τοποθεσία» στον θύλακα.

«Το να σώσουν την ανθρωπότητα από την κόλαση σήμερα σημαίνει για τα Ηνωμένα Έθνη να σώσουν τους Παλαιστίνιους στη Γάζα», επέμεινε ο κ. Μανσούρ, καλώντας τα κράτη μέλη να μεταχειριστούν τους συμπατριώτες του «με αξιοπρέπεια»: «Σώστε τους. Δείτε τους ως ανθρώπινα όντα».

Την Δευτέρα οι Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις εισέβαλαν βαθύτερα στη Γάζα προελαύνοντας με άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα και απελευθερώνοντας μια γυναίκα στρατιωτικό που κρατούνταν αιχμάλωτη από μαχητές της Χαμάς.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος εξέφρασε έντονη ανησυχία σήμερα για τα ισραηλινά πλήγματα σε περιοχή όπου βρίσκεται νοσοκομείο της στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στο οποίο έχουν καταφύγει εκτοπισμένοι για να προστατευθούν από τους βομβαρδισμούς.

Βρίσκονται σε εξέλιξη «συνεχή πλήγματα του πυροβολικού και της αεροπορίας στην περιοχή Τελ αλ Χάουα όπου βρίσκεται το νοσοκομείο Αλ Κουντς», τόνισε η οργάνωση περίθαλψης και βοήθειας μέσω X (του πρώην Twitter).

«Το κτίριο τρέμει και οι εκτοπισμένοι άμαχοι και οι ομάδες που εργάζονται έχουν καταληφθεί από φόβο και πανικό», πρόσθεσε.

Η Ερυθρά Ημισέληνος είχε ανακοινώσει πως η περιοχή βομβαρδιζόταν και το βράδυ της Κυριακής.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έλαβε διαταγή του ισραηλινού στρατού να το εκκενώσει.

