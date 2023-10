Ακόμα και ο έμπειρος δημοσιογράφος του CNN, Anderson Cooper, λύγισε κατά την διάρκεια ζωντανής σύνδεσης με το Ισραήλ. Μια νεαρή κοπέλα καλούσε σε βοήθεια με δάκρυα στα μάτια. Τα ξαδέλφια της έχουν πέσει θύματα απαγωγής των τρομοκρατών της Χαμάς.

Ο Anderson Cooper, δημοσιογράφος και παρουσιαστής του CNN από το Ισραήλ όπου βρισκόταν σε ταυτόχρονη ζωντανή σύνδεση όταν χρειάστηκε να πάρει τον λόγο δεν μπορούσε να μιλήσει ενώ δάκρυα έτρεχαν από το πρόσωπό του. Χρειάστηκε λίγο χρόνο για αν ανακτήσει την αυτοκυριαρχία του και να μπορέσει να δώσει το ρεπορτάζ του.

Anderson Cooper from @CNN, with a background as a war correspondent, down in tears and struggles to speak, while interviewing Yifat Zailer who’s cousins were kidnapped from their home by Hamas terrorists on Saturday. #Israel_under_attack pic.twitter.com/CxAEc8RLhD