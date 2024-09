Μέση Ανατολή: Μπουρλότο στην περιοχή βάζουν οι φονικές εκρήξεις στον Λίβανο με στόχο τη Χεζμπολάχ που απειλεί με αντίποινα το Ισραήλ

Όλο και πιο κοντά έρχεται μία γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η Χεζμπολάχ που έχει έδρα τον Λίβανο προανήγγειλε αντίποινα, κατηγορώντας το Ισραήλ για τις ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών μελών της φιλοϊρανικής οργάνωσης, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους.

Η παλαιστινιακή Χαμάς χαρακτηρίζει τις εκρήξεις βομβητών στον Λίβανο «τρομοκρατική σιωνιστική επιθετικότητα», αναφερόμενη στο Ισραήλ.

«Καταδικάζουμε έντονα τη σιωνιστική τρομοκρατική επιθετικότητα που είχε στόχο Λιβανέζους πολίτες ανατινάζοντας συσκευές επικοινωνίας σε διαφορετικές περιοχές του εδάφους του Λιβάνου», δήλωσε η Χαμάς σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η επίθεση δεν έκανε καμιά διάκριση «μεταξύ των μαχητών της αντίστασης και των αμάχων».

Μετά την έκρηξη των βομβητών των μελών της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 2.800 άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι οι γιοι δύο βουλευτών της Χεζμπολάχ, του Αλί Αμάρ και του Χασάν Φαντλάλα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγή προσκείμενη στην οργάνωση.

Ένα κοριτσάκι 10 χρονών σκοτώθηκε, επίσης, στον ανατολικό Λίβανο κατά την έκρηξη του βομβητή του πατέρα της, σύμφωνα με την οικογένειά της και πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ.

Οι γιοι ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου ασφαλείας της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν επίσης, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στη λιβανέζικη οργάνωση.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στη Βηρυτό, ο Μοτζτάμπα Αμανί, τραυματίστηκε κι αυτός από την έκρηξη ενός βομβητή, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι βομβητές, ένα σύστημα τηλεειδοποίησης, εξερράγησαν ταυτόχρονα σε αρκετές περιοχές του Λιβάνου που αποτελούν προπύργια της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Ο πρώτος απολογισμός του Υπουργείου Υγείας έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς και σχεδόν 2.750 τραυματίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Φιράς Αμπιάντ, τα περισσότερα από τα θύματα τραυματίστηκαν «στο πρόσωπο, στο χέρι, στο στομάχι, ακόμη και στα μάτια».

Δεκατέσσερα μέλη της Χεζμπολάχ στη Συρία τραυματίστηκαν, επίσης, από την έκρηξη των βομβητών τους, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το ισλαμιστικό κίνημα του Λιβάνου δήλωσε ότι το Ισραήλ «φέρει ακέραια την ευθύνη» γι’ αυτές τις ταυτόχρονες εκρήξεις και διαβεβαίωσε ότι «θα λάβει τη δίκαιη τιμωρία του» μετά την «εγκληματική αυτή επίθεση».

Το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε σχόλιο για τις εκρήξεις αυτές.

Η Ουάσιγκτον «δεν εμπλέκεται» και «δεν γνώριζε εκ των προτέρων»

Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν πληροφορίες για τις ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών σε όλον τον Λίβανο, από τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι και άλλοι 2.800 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ήταν μέλη της Χεζμπολάχ και ιατρικό προσωπικό.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ, είπε κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται στο συμβάν, δεν γνωρίζουν ποιος ευθύνεται και δεν ήταν ενήμερες εκ των προτέρων.

Ο Μίλερ τόνισε ότι οι πολίτες δεν είναι «νόμιμοι στόχοι» για οποιαδήποτε επιχείρηση, όμως απέφυγε να σχολιάσει το συμβάν. Παράλληλα, έκανε έκκληση στην Τεχεράνη να μην εκμεταλλευτεί το επεισόδιο αυτό για να πυροδοτήσει την αστάθεια και να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να κρίνει κανείς πώς η επίθεση αυτή στον Λίβανο θα μπορούσε να επηρεάσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Λευκός Οίκος υπογραμμίζει πως η σύγκρουση Ισραήλ – Χεζμπολάχ απαιτεί διπλωματική λύση.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει διπλωματική λύση στη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιερ.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική λύση» σε αυτήν τη σύγκρουση, είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Το Ιράκ στέλνει ομάδες γιατρών

Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στέλνει ομάδες γιατρών για να βοηθήσουν τον Λίβανο, με τη Βαγδάτη να ανησυχεί για τον κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης.

Ο εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης, Μπάσεμ αλ Αουάντι καταδίκασε τη «σιωνιστική κυβερνοεπίθεση», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επείγουσα παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας ώστε να αποτραπεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, διέταξε την αποστολή ομάδων γιατρών στον Λίβανο «για να παράσχουν επείγουσα βοήθεια το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να ανακουφιστεί ο πόνος αθώων αμάχων που τραυματίστηκαν», αναφέρει ανακοίνωση της ιρακινής κυβέρνησης.

πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ – φωτογραφίες: REUTERS/Mohamed Azakir