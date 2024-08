Μέση Ανατολή: «Ώρα μηδέν» μετά τα αντίποινα της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ – Κρίσιμο διάγγελμα Νασράλα και μήνυμα «απάντησης» από Νετανιάχου

Η κρίση στη Μέση Ανατολή βαθαίνει και αρχίζει να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Τα ξημερώματα της Κυριακής (25.08.2024) το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου, Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με ρουκέτες και drones στο βόρειο Ισραήλ ανοίγοντας μια ακόμα εστία πολέμου στην περιοχή.

Σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ που τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ με 320 ρουκέτες και drones. Νωρίτερα το Ισραήλ είχε εξαπολύσει προληπτικά χτυπήματα σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι η επίθεσή ευρείας κλίμακας κατά ισραηλινών στρατιωτικών στόχων, με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και ρουκετών, «ολοκληρώθηκε» για σήμερα, σημειώνοντας ότι πέτυχε τους στόχους της. Έκανε μάλιστα λόγο για την πρώτη φάση της επίθεσης, κάτι το οποίο αφήνει να εννοηθεί ότι θα υπάρξει και συνέχεια σε αντίποινα για τον θάνατο του ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού του βραχίονα Φουάντ Σουκρ σε ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο της Βηρυτού τον περασμένο μήνα.

«Η στρατιωτική μας επιχείρηση για σήμερα ολοκληρώθηκε και επιτεύχθηκε», αναφέρει η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οι ισχυρισμοί του Ισραήλ «όσον αφορά την αποτρεπτική δράση που διεξήγαγε (…) και την αποτυχία της επίθεσης της αντίστασης είναι κενοί ισχυρισμοί», πρόσθεσε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της.

Στο μεταξύ ο ηγέτης της Χεζμπολάχ θα απευθύνει ομιλία σήμερα στις 18:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), μετά την ανακοίνωση του κινήματός του ότι διεξήγαγε επίθεση ευρείας κλίμακας κατά του Ισραήλ. Η ομιλία του Χασάν Νασράλα θα αφορά «τις τελευταίες εξελίξεις», διευκρίνισε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα λάβει όλα τα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα για την άμυνά του, μερικές ώρες μετά την εκτόξευση από τη λιβανική Χεζμπολάχ εκατοντάδων ρουκετών τύπου Κατιούσα και drones εναντίον της επικράτειάς του.

🇮🇱Ataque de Israel no sul do Líbano. Um ataque preventivo a alvos do Hezbollah, após reconhecer seus preparativos para lançar mísseis e ataques de drones contra Israel. pic.twitter.com/x8YlT67xrY