Μέση Ανατολή: Στόχος μονάδες αφαλάτωσης στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν

Κλιμακώνεται για 9η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε Ισραήλ, ΗΠΑ, Ιράν και χώρες του Κόλπου. Στις φλόγες είναι καθημερινά ζωτικής σημασίας υποδομές. Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν φαίνεται πλέον να ξεφεύγει καθώς με πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή των πολιτών στη Μέση Ανατολή.

Οι χώρες του Κόλπου ανέφεραν σήμερα (08.03.2026) νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν. Στο Μπαχρέιν, όπου ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού σήμερα το πρωί, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια πυραύλων, ένας σταθμός αφαλάτωσης επλήγη από ιρανική επίθεση με drones, δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών στο Χ.

«Η ιρανική επίθεση δεν επηρέασε τα αποθέματα νερού ή τις δυνατότητες του δικτύου», διευκρίνισαν οι αρχές.

Χθες (07.03.2026), το Ιράν είχε δηλώσει ότι έπληξε στο Μπαχρέιν την αμερικανική βάση Ζουφάιρ, υποστηρίζοντας ότι αυτή είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για να εξαπολυθεί πλήγμα με στόχο ένα ιρανικό εργοστάσιο αφαλάτωσης.

Διαψεύδουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι έπληξαν μονάδα αφαλάτωσης στο Ιράν

Ψεύτικη και ακατάλληλη χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την είδηση ότι πραγματοποίησαν μια «συμβολική» στρατιωτική επίθεση στο Ιράν πλήττοντας μονάδα αφαλάτωσης.

Την είδηση μετέδωσαν εβραϊκά ΜΜΕ επικαλούμενα ανώνυμους Ισραηλινούς αξιωματούχους που έλεγαν ότι τα ΗΑΕ έπληξαν μια μονάδα αφαλάτωσης στο Ιράν μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ Ισραηλινών και ΗΑΕ αξιωματούχων το Σαββατοκύριακο, σε απάντηση στις αντίποινες επιθέσεις της Τεχεράνης στον Κόλπο κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκστρατείας βομβαρδισμού ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

«Αυτές είναι ψευδείς ειδήσεις. Όταν κάνουμε κάτι, έχουμε το θάρρος να το ανακοινώσουμε», γράφει ο πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας, Εσωτερικών και Εξωτερικών Υποθέσεων των ΗΑΕ, Ρασίντ Αλ Νουάιμι, στο X.

Ξεχωριστά, μια πηγή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τόνισε στους Times of Israel: «Αρνούμαστε κατηγορηματικά αυτές τις ανοησίες. Εάν τα ΗΑΕ κάνουν κάτι ή προβούν σε κάποια ενέργεια, θα το ανακοινώσουν και θα το δημοσιοποιήσουν».