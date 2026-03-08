Μέση Ανατολή: «Κόλαση» στην Τεχεράνη μετά το ισραηλινό χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Στις φλόγες βρίσκεται η Μέση Ανατολή με την κατάσταση να κλιμακώνεται ο επικίνδυνα. Το Ισραήλ χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν και συγκεκριμένα τρεις δεξαμενές καυσίμων. «Δεν θα μείνει κανείς Ιρανός ηγέτης ζωντανός» απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Διαψεύδουν οι ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει συλλάβει Αμερικανούς στρατιώτες. Οι Φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι είναι ικανοί να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον σφοδρό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Δείτε όλες τις εξελίξεις έως τώρα εδώ.
Η αναμενόμενη μεταμεσονύκτια πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τελικά θα πραγματοποιηθεί μετά τις 8 το πρωί, ενώ νωρίτερα ακόμη 400 Έλληνες επέστρεψαν από το Ντουμπάι, με ειδική πτήση.
Kατά την ενημέρωση σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σχετικά με τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης, ότι «κάποια στιγμή, δεν θα μείνει κανείς εκ των υποψηφίων διαδόχων ζωντανός και ίσως τότε το Ιράν να παραδοθεί».
Λίγες ώρες αφότου είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες πληροφορίες για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον του ξενοδοχείου Ramada στο κέντρο της Βηρυτού – με απολογισμό τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και δέκα τραυματίες – οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως διεξήγαγαν επιχείρηση με στόχο την εξόντωση διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στον Λίβανο.
Ειδικότερα, η ανακοίνωση κάνει λόγο για «πλήγμα ακριβείας» που είχε στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της επίλεκτης Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως είχαν ληφθεί μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για παράπλευρες απώλειες αμάχων.
«Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς δραστηριοποιείται συστηματικά ανάμεσα σε άμαχο πληθυσμό τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο, εκμεταλλευόμενο κυνικά τους κατοίκους και χρησιμοποιώντας τους ως ανθρώπινες ασπίδες προκειμένου να προωθήσουν τα τρομοκρατικά σχέδιά τους», αναφέρει η ανακοίνωση των IDF.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως πρόκειται για την πρώτη ανάλογη επίθεση στην καρδιά της πρωτεύουσας του Λιβάνου από τότε που το Ισραήλ άρχισε να εξαπολύει εκ νέου αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Χεζμπολάχ – η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη – παράλληλα με τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν ενημερώσει νωρίτερα πως εξαπέλυσαν ακόμη ένα σφοδρό κύμα αεροπορικών επιδρομών στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σε μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.
Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι τα σχόλιά του «παρερμηνεύθηκαν από τον εχθρό που επιδιώκει να σπείρει διχασμό με τους γείτονες», όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση, καθώς οι δηλώσεις του θεωρήθηκαν απόφαση για αναστολή επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, αλλά τα πλήγματα δεν σταμάτησαν.
«Έχει ειπωθεί κατ’ επανάληψη ότι είμαστε αδελφοί και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες. Ωστόσο, είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε σε επιθέσεις αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε διαμάχη με μια (γειτονική) χώρα ή ότι θέλουμε να αναστατώσουμε τους λαούς τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.
Νέοι βομβαρδισμοί συγκλονίζουν σήμερα το πρωί τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής, σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, σύμφωνα με οπτικό υλικό του AFPTV.
Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις κατά «υποδομών της Χεζμπολάχ» στον τομέα αυτό.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σήμερα εξαπέλυσε κύμα πληγμάτων με στόχο στρατιωτικές θέσεις «σε όλο το Ιράν».
Ο στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «εξαπέλυσε κύμα πληγμάτων με στόχο στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλο το Ιράν».
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετώπισαν σήμερα το πρωί νέα επίθεση ιρανικών drones και πυραύλων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.
«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε απειλές με πυραύλους και drones από το Ιράν. Το υπουργείο Άμυνας ενημερώνει ότι οι ήχοι που ακούγονται είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης πυραύλων και drones από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», έγραψε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Χ.
Το Κουβέιτ βρίσκεται αντιμέτωπο σήμερα το πρωί με νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός του εμιράτου, κατά την ένατη ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των ΗΠΑ.
«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε ο στρατός μέσω Χ, προειδοποιώντας για πιθανές εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις βλημάτων.
Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί στο βόρειο και το νότιο Ισραήλ προειδοποιώντας για εισερχόμενους πυραύλους από το Ιράν, χωρίς να υπάρχουν έως τώρα αναφορές για ζημιές ή θύματα.
Η αντιαεροπορική άμυνα αντέδρασε σε τουλάχιστον δύο κύματα «πυραύλων που εξαπολύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.
Οι σειρήνες ήχησαν αρχικά σε μεγάλο τμήμα του βόρειου τμήματος του Ισραήλ, όπως στο λιμάνι της Χάιφα, σύμφωνα με την Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του στρατού, που έδωσε εντολή στους κατοίκους να μεταβούν σε καταφύγια.
Συναγερμός ενεργοποιήθηκε στη συνέχεια σε όλο το νότιο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Μπερσεβά, και σε κάποιες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αρκετοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν και ότι οι περισσότεροι εξ αυτών αναχαιτίστηκαν.
Οι πυραυλικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 10 ανθρώπων στο Ισραήλ εν μέσω του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξέφρασαν σήμερα τη βεβαιότητα πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι ικανές να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον σφοδρό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συμπληρώνοντας πως έχουν ήδη πλήξει περισσότερους από 200 αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι ικανές να συνεχίσουν για τουλάχιστον έξι μήνες τον σφοδρό πόλεμο, με τον σημερινό ρυθμό των επιχειρήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ισραηλινού πλήγματος σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Βηρυτού, όπως μετέδωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.
Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που προσέγγισε το ξενοδοχείο Ramada αφηγήθηκε πως είδε ένα δωμάτιο με σπασμένα παράθυρα, ενώ δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή.
Μέχρι στιγμής το πλήγμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), οι οποίες νωρίτερα ενημέρωσαν πως εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σε μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε 14 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αρκετά εκ των οποίων στα ανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή υλικές ζημιές.
«Οκτώ drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν μετά την είσοδό τους στον εναέριο χώρο» της Σαουδικής Αραβίας και άλλα έξι εξουδετερώθηκαν «στα ανατολικά του Ριάντ», ανέφερε εκπρόσωπος του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Δέκα βαλλιστικοί πύραυλοι και δύο πύραυλοι κρουζ εκτοξεύτηκαν χθες Σάββατο από το Ιράν εναντίον του Κατάρ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου, διευκρινίζοντας πως οκτώ πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.
Οι ένοπλες δυνάμεις του Κατάρ «αναχαίτισαν με επιτυχία έξι βαλλιστικούς πυραύλους» και τους δύο πυραύλους κρουζ, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι «έπεσαν στα χωρικά ύδατα του Κατάρ» και άλλοι δύο έπεσαν «σε ακατοίκητη περιοχή, χωρίς να προκαλέσουν θύματα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) διέψευσε χθες Σάββατο τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί στο Ιράν.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν ανέφερε ότι του έχει αναφερθεί πως «αρκετοί αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί. Αλλά οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος. Παρά τις μάταιες προσπάθειές τους, η αλήθεια δεν είναι κάτι που μπορούν να κρύψουν για πολύ καιρό».
Ο υποπλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος Τύπου της CENTCOM δήλωσε πως «το ιρανικό καθεστώς κάνει ό,τι μπορεί για να διαδίδει ψέματα και να εξαπατά. Αυτό είναι άλλο ένα σαφές παράδειγμα».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Σάββατο πως το Ιράν ευθύνεται για τον βομβαρδισμό σχολείου στην πόλη Μινάμπ, αμφισβητώντας την «ακρίβεια» των επιθέσεων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
«Με βάση όσα έχω δει, αυτό έχει γίνει από το Ιράν», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).
Σύμφωνα με τους New York Times, ο βομβαρδισμός του σχολείου ενδέχεται να οφείλεται σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή.
Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ έχουν παραδεχθεί πως ευθύνονται για το συγκεκριμένο πλήγμα.
Οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει πως περισσότερα από 150 παιδιά σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε το σχολείο τους. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τον απολογισμό των θυμάτων ή τις συνθήκες της επίθεσης.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο πως δεν θέλει επιθέσεις των κουρδικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν, μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).
«Δεν θέλω οι Κούρδοι να μπουν μέσα. Δεν θέλω να δω Κούρδους να παθαίνουν κακό, να σκοτώνονται», είπε.
Επισημαίνοντας πως ο Λευκός Οίκος δεν εξετάζει το σενάριο επιθέσεων των κουρδικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε: «Έχουμε πολύ φιλικές σχέσεις με τους Κούρδους, όπως γνωρίζετε, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε αυτόν τον πόλεμο πιο περίπλοκο απ’ όσο είναι ήδη».
Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την Πέμπτη, ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα ήταν υπέρ μιας επίθεσης από πολιτοφυλακές ιρανών Κούρδων εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης.
«Μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στην Τεχεράνη ύστερα από επιθέσεις του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το βράδυ του Σαββάτου (7/3) πραγματοποίησε πλήγματα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην πόλη.»