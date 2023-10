«Θα δείτε στοιχεία ότι το Ιράν εμπλέκεται στην επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου», δηλώνει ο υποστράτηγος του Ισραήλ, Μάικλ Έντελσταϊν, κάνοντας λόγο για «αποδείξεις» που έχουν στα χέρια τους ότι η Τεχεράνη συνεργάστηκε με τους ισλαμιστές την ημέρα της ομοβροντίας των ρουκετών και της έναρξης του πολέμου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Spectator, ο υποστράτηγος του Ισραήλ, Μάικλ Έντελσταϊν, δήλωσε ότι «μπορείτε σίγουρα να αναλύσετε τα στοιχεία, έχουμε αποδείξεις για συμμετοχή του Ιράν» στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Σήμερα οι σειρήνες πολέμου ηχούν σε σχεδόν όλο το Ισραήλ για επιθέσεις της Χαμάς με ρουκέτες ενώ οι δυνάμεις του δημοσιεύουν βίντεο και φωτογραφίες από βομβαρδισμούς σε «πυρήνες τρομοκρατών» στα βόρεια, όσο προετοίμαζαν να εκτοξεύσουν πυραύλους σε ισραηλινό έδαφος.

Τουλάχιστον 5.087 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων 2.055 παιδιά, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, προσθέτοντας ότι 15.273 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Μάλιστα, 436 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά χτυπήματα τις τελευταίες 24 ώρες, συμπεριλαμβανομένων 182 παιδιών, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ήταν μια από τις φονικότερες βραδιές του πολέμου!

BREAKING: Israeli Major General Michael Edelstein says 'you definitely can see evidence, we have evidence of Iranian involvement' in Hamas attacks on the 7th of October