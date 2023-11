Το Ισραήλ έχει κόψει τη Γάζα στα δύο, αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, αφού οι αξιωματούχοι των IDF ισχυρίζονται ότι ελέγχουν όλους τους δρόμους που συνδέουν τον βορρά με τον νότο του παλαιστινιακού θύλακα, συμπεριλαμβανομένου και του παραλιακού δρόμου, ενώ εκτυλίσσεται η 27η ημέρα του πολέμου εναντίον της Χαμάς.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν από τα διεθνή ΜΜΕ, αξιωματούχος του Ισραήλ δήλωσε ότι η Γάζα βρίσκεται υπό ισραηλινό κλοιό και πως «ολοκληρώθηκε η επιχείρηση περικύκλωσης» της περιοχής.

JUST IN – Israeli armed forces have completed the encirclement of Gaza, says IDF spokesman.

Παράλληλα, η Χαμάς και η Χεζμπολάχ απάντησαν με ρουκέτες μέσα στις πόλεις του Ισραήλ, καθώς οι σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται στη Μέση Ανατολή. «Θα επαναλάβουμε πολλές φορές την 7η Οκτωβρίου μέχρι να αφανιστεί το Ισραήλ», απειλούν οι ισλαμιστές.

Το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέβασε τον αριθμό των νεκρών σε περισσότερους από 9.000 από την ημέρα της έναρξης του πολέμου μέχρι σήμερα. Άλλωστε, πολύνεκρο ήταν και ο νέος βομβαρδισμός του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, δίπλα σε σχολείο του ΟΗΕ που έγινε καταφύγιο αμάχων.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς στον Λίβανο εκτόξευσε 12 ρουκέτες εναντίον της πόλης Κιριάτ Σμόνα, στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Telegram. Οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν ότι τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι στην Κιριάτ Σμόνα από τις ρουκέτες που εκτόξευσαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ Κάσαμ.

Σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε η δημόσια ισραηλινή τηλεόραση, ένα κτίριο χτυπήθηκε και πολλά αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Λίγη ώρα αργότερα, μια πηγή της λιβανέζικης Χεζμπολάχ είπε ότι η οργάνωση αυτή εξαπέλυσε ταυτόχρονα 19 διαφορετικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων. Σύμφωνα με αυτό το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ, στους στόχους περιλαμβάνονταν και θέσεις του ισραηλινού στρατού. Δεν έδωσε όμως περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι προκάλεσε ένα «μεγάλο πλήγμα» στην λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ, σε απάντηση για τις εκτοξεύσεις πυραύλων νωρίτερα από τον νότιο Λίβανο, πλήττοντας «υποδομές και γενικά επιτελεία των μαχητών» της Χεζμπολάχ καθώς και άλλες υποδομές που ανήκουν στο σιιτικό «τρομοκρατικό κίνημα» που στηρίζεται από το Ιράν.

Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι σήμερα εξουδετέρωσαν περίπου 130 τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα και πλάνα από το αντιπυραυλικό σύστημα Hatz εν δράσει, το οποίο απέκρουσε πυραύλους cruise που εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ.

#IDF solders continue to engage in fierce battles with #Hamas terrorists in the #Gaza Strip, uncovering large quantities of weapons and destroying terrorist infrastructure near Hamas military bases.



IDF forces are reported to have eliminated about 130 terrorists during the… pic.twitter.com/QC90mbn3lt