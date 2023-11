Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 93 τραυματίστηκαν από «πλήγμα του Ισραήλ» σε σχολείο που διαχειρίζεται η UNRWA στη Τζαμπαλίγια, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο έναν γιατρό του νοσοκομείου Αλ Άουντα στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων σημειώνει στο δημοσίευμά του ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την αναφορά του γιατρού για νέο βομβαρδισμό του Ισραήλ στο σχολείο της Παλαιστινιακής Αρχής του ΟΗΕ στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια της Γάζας.

Τις ίδιες πληροφορίες μετέδωσε λίγο νωρίτερα και το WAFA, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο ανέφερε ότι σε αυτό το σχολείο βρήκαν καταφύγιο δεκάδες εκτοπισμένοι.

Στα social media κυκλοφόρησαν και βίντεο από τον βομβαρδισμό – των οποίων η αυθεντικότητα δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές – και μεταδίδονται με επιφύλαξη.

Israhell occupation just committed ANOTHER MASSACRE AT AN @UNRWA SCHOOL in Jabalia Refugee camp! NOTHING will EVER JUSTIFY THESE WAR CRIMES/ GEN O CIDE! #CeasefireNOW #freepalestine #StopGenocidelnGaza #WarCrimesByIsrael @POTUS @SecBlinken pic.twitter.com/i7UDEEd06a