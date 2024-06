Ζαχάροβα: Η Γαλλία ρισκάρει όλο και περισσότερο απευθείας σύγκρουση με τη Ρωσία

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι η Γαλλία εμπλέκεται όλο και περισσότερο στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Κατά την Ζαχάροβα η ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της Γαλλίας στον πόλεμο στην Ουκρανία αυξάνει τον κίνδυνο μιας απευθείας αναμέτρησης με τη Ρωσία.

Όμως η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δεν έμεινε στις «διαπιστώσεις» ή τις «απειλές». Σε μία κίνηση που πολλοί εξέλαβαν ως απόπειρα παρέμβασης ακόμη και στις γαλλικές εκλογές της 30ής Ιουνίου, με δεδομένες τις «αρμονικές» σχέσεις της Ρωσίας με το κόμμα της Μαρίν Λε Πεν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «ήρθε η ώρα ο γαλλικός λαός να ξυπνήσει και να συνειδητοποιήσει αυτό στο οποίο οδηγείται».

