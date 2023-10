Συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες στη Γάζα με τους Ισραηλινούς να έχουν εισχωρήσει βαθιά στην περιοχή την ώρα που έπεσε νεκρός ένας από τους εγκεφάλους της Χαμάς που οργάνωσε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ο διοικητής της Χαμάς που ενορχήστρωσε τις επιθέσεις εναντίον του Ερέζ και του Νετίβ Χαασάρα κατά τη διάρκεια της σφαγής που έκανε η τρομοκρατική οργάνωση στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου είναι νεκρός, ανέφεραν ο ισραηλινός στρατός και η Σιν Μπετ σήμερα το πρωί.

Ο Naseem Abu Ajina ήταν διοικητής του τάγματος Beit Lahia στο βόρειο τμήμα της Χαμάς. Ο θάνατός του προήλθε από αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Η «εξολόθρευσή του» θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην ικανότητα της Χαμάς να αποκρούσει τις επιχειρήσεις του IDF στο έδαφος.

Ο Ajina διοικούσε τις εναέριες δυνάμεις της Χαμάς και εργάστηκε για την ανάπτυξη των drones και των αλεξίπτωτων πλαγιάς της τρομοκρατικής ομάδας, που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

«Η εξάλειψή του αποτελεί σημαντικό πλήγμα στις προσπάθειες της τρομοκρατικής ομάδας της Χαμάς να διαταράξει τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραηλινού Στρατού» στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει ο IDF.

Εκατοντάδες στρατιωτικοί στόχοι της Χαμάς καταστράφηκαν και τρομοκράτες σκοτώθηκαν από τον IDF τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Περίπου 300 στόχοι δέχθηκαν επίθεση, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και ρουκετών, σηράγγων της Χαμάς και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Over the last day, during ground operations:



🔻Numerous Hamas terrorists have been eliminated.



🔻The IAF struck terrorist targets and infrastructure.



🔻IDF combat forces struck approximately 300 targets, including:



• Anti-tank missiles posts.

• Rocket launch posts.

•… pic.twitter.com/RymFDCFrw1