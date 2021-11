Η μετάλλαξη Όμικρον έχει τρομοκρατήσει τον πλανήτη με τον Άλμπερτ Μπουρλά πάντως να κάνει λόγο για νέο εμβόλιο από τη Pfizer μέσα σε 100 ημέρες για να την αντιμετωπίσει.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά τόνισε και πάλι πως ο καλύτερος τρόπος προστασίας από τον κορονοϊό και κάθε παραλλαγή του παραμένει ο εμβολιασμός ενώ δήλωσε και πάλι πως η Pfizer θα προχωρήσει στην παραγωγή 80 εκατομμυρίων χαπιών.

Σε ανάρτησή του στο twitter τόνισε τα εξής: «Είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε μια παραλλαγή, όπως η Όμικρον. Από τις μελέτες που έχουμε κάνει για τις Βήτα και Δέλτα, έχουμε θεσπίσει μια προσέγγιση για την ανάπτυξη και παραγωγή παραλλαγμένων εκδόσεων του εμβολίου μας σε περίπου 100 μέρες, αν χρειαστεί, οι οποίες θα τίθενται προς έγκριση στις ρυθμιστικές αρχές».

We are prepared to tackle a variant like Omicron. From studies of the Beta & Delta variants, we established an approach to develop and produce variant versions of our vaccine in ~100 days, if needed, and subject to regulatory approval.