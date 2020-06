Στις 3 Μαΐου 2007 η ζωή της οικογένειας Μακ Καν άλλαξε για πάντα. Το κοριτσάκι τους, η μικρή Μαντλίν εξαφανίστηκε από το ξενοδοχείο όπου έμεναν στην Πορτογαλία και επί 13 χρόνια ψάχνουν μάταια να μάθουν τι απέγινε. Την Τετάρτη όλα άλλαξαν. Οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι είναι κοντά στην λύση του μυστηρίου.

Οι γονείς της μικρής Μαντλίν ακόμα και τώρα κρατούν τις επιφυλάξεις τους και λένε μέσω στενού τους φίλου ότι αρνούνται να δεχθούν ότι η κορούλα τους είναι νεκρή και θα το πιστέψουν μόνο όταν βρεθεί η σορός της. Η Κέιτ και ο Τζέρι ελπίζουν ακόμα και σήμερα ότι η Μάντι είναι ζωντανή.

Ωστόσο, δήλωσαν σήμερα ότι η ανακοίνωση για την ύπαρξη ενός νέου υπόπτου είναι πιθανόν μια πολύ σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση. “Η Κέιτ και ο Τζέρι αισθάνονται ότι πιθανόν να είναι πολύ σημαντικό”, είπε στο BBC radio ο Κλάρενς Μίτσελ, ένας εκπρόσωπος της οικογένειας. “Δεν έχουν εγκαταλείψει ποτέ την ελπίδα ότι μπορεί να βρίσκεται ακόμη στη ζωή, αλλά είναι ρεαλιστές”, πρόσθεσε.

#MadeleineMcCann | Significant Investigative Update



Suspect identified as 43yo German man. We reveal 2 vehicles suspect is known to have used around the time of Madeleine’s disappearance & phone numbers relevant to investigation.



📽️ | DCI Cranwell appeals for public assistance