Είναι μια είδηση που μεταδίδει το BBC και κάνει τον γύρο του κόσμου. Αφορά στην πολύκροτη υπόθεση με την μικρή Μαντλίν, της οποίας η εξαφάνιση είχε συγκλονίσει τον κόσμο.

Η μικρή Μαντλίν εξαφανίστηκε το βράδυ της 3ης Μαΐου 2007, σε ηλικία 3 ετών, από το κρεβάτι της στην Πράια ντα Λουζ, στην περιφέρεια Αλγκάρβε της Πορτογαλίας και πλέον, τόσα χρόνια μετά, έχει ταυτοποιηθεί ένας νέος ύποπτος.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει χαρακτηριστεί ως η πιο πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης στη σύγχρονη ιστορία, καθώς μέχρι και σήμερα έχει παραμείνει ανεξιχνίαστη και η τύχη του κοριτσιού ακόμα παραμένει άγνωστη.

Δεκατρία ολόκληρα χρόνια μετά, λοιπόν, ταυτοποιήθηκε από την βρετανική αστυνομία ένας ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν. Πρόκειται για έναν 43χρονο Γερμανό υπήκοο, κρατούμενο στις φυλακές, ο οποίος θεωρείται ότι ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε το τρίχρονο κοριτσάκι, καθώς εκείνη την περίοδο τριγυρνούσε την περιοχή της εξαφάνισης με ένα βαν.

Να σημειωθεί εδώ πως η Μαντλίν ΜακΚάν εξαφανίστηκε από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε η οικογένειά της στις 3 Μαΐου 2007, λίγες ημέρες πριν από τα τέταρτα γενέθλιά της, στο θέρετρο Πράια ντα Λους της νότιας Πορτογαλίας.

Έπειτα από 14 μήνες ερευνών, κατά την διάρκεια των οποίων και οι γονείς της θεωρήθηκαν ύποπτοι, και την απομάκρυνση του επιφορτισμένου με τις έρευνες επιθεωρητή της αστυνομίας, η πορτογαλική αστυνομία έκλεισε την υπόθεση το 2008 για να ξανανοίξει τον φάκελο πέντε χρόνια αργότερα.

Η αστυνομία στην Βρετανία ξεκίνησε την δική της έρευνα τον Ιούλιο 2013, αλλά η Σκότλαντ Γιαρντ έχει μειώσει δραστικά τον αριθμό των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτήν…

