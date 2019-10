Μην γκουγκλάρετε το όνομα αυτής της ηθοποιού! Είναι επικίνδυνο

Την λένε Αλέξις Μπλίντελ και έγινε αρχικά γνωστή από τους ρόλους γλυκών νεαρών κοριτσιών στην τηλεοπτική σειρά Gilmore Girls και στην ταινία The Sisterhood of the Traveling Pants. Δίνει μια συγκλονιστική ερμηνεία στην πετυχημένη σειρά του Hulu, The Handmaid's Tale και είναι επίσημα επικίνδυνη.