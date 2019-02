Μήνυσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι την φίλησε στο στόμα χωρίς τη θέλησή της!

“Αυτή η κατηγορία σε βάρος του Προέδρου είναι παράλογη” δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Ντ. Τραμπ, Σάρα Σάντερς σε email που εστάλη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Πρόσθεσε μάλιστα ότι “το καταγγελλόμενο περιστατικό δεν συνέβη ποτέ και το αντικρούουν άμεσα με τις μαρτυρίες τους πολλοί αυτόπτες μάρτυρες, υψηλής αξιοπιστίας”.

Τα βέλη κατά του αρχηγού του Λευκού Οίκου εκτοξεύει η 43χρονη Άλβα Τζόνσον, πρώην μέλος της προεκλογικής ομάδας του Ντ. Τραμπ, ότι τη φίλησε χωρίς εκείνη να έχει συναινέσει, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 2016.

Η Τζόνσον κατέθεσε μήνυση τη Δευτέρα (25.2.2019), κατηγορώντας τον Ρεπουμπλικάνο ότι την φίλησε στο στόμα, καθώς έβγαινε από το αυτοκίνητό του, ενόψει μιας προεκλογικής συγκέντρωσης στην Τάμπα, στη Φλόριντα, στις 24 Αυγούστου του 2016.

In interviews with The Washington Post, and in the lawsuit, Alva Johnson, an event planner who lives in Madison, Alabama, said Trump grabbed her hand and leaned in to kiss her on the lips as he exited an RV outside the rally in Tampa on Aug. 24, 2016. https://t.co/Yxu4SDZqKT

