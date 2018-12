Miss Universe: Και οι 97 είναι υπέροχες αλλά το στέμμα θα το φορέσει μόνο μία!

Η μελαχρινή καλλονή που τον τελευταίο καιρό μονοπωλεί το ενδιαφέρον των ελληνικών ΜΜΕ εμφανίστηκε στην πασαρέλα με παραδοσιακή στολή, ελπίζοντας να της φέρει γούρι και να διακριθεί στον διαγωνισμό Miss Universe 2018.

Η Ιωάννα Μπέλλα επέλεξε στολή Αμαλίας με κόκκινη φούστα, βελούδινο γιλέκο με χρυσές λεπτομέρειες και φέσι με φούντα.

Η Σταρ Ελλάς ανέβασε Insta stories κατά την φωτογράφιση των στολών, καθώς στροβιλίζεται με την φούστα.

Εντυπωσιακές, ωστόσο, είναι και οι υπόλοιπες 96 συνδιαγωνιζόμενές της για τον πολυπόθητο τίτλο της ομορφότερης στον κόσμο για το 2018.

Επειδή τα πολλά λόγια είναι, όπως λένε, περιττά, απολαύστε μερικές από τις πιο εκθαμβωτικές καλλονές στις φωτογραφίες του REUTERS:

Sunday, December 16 at 7pm ET we will crown a new #MissUniverse ONLY on @FOXtv. pic.twitter.com/KiU9Z6weZJ

— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2018