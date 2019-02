Μόνο η Liberation! «Lagerfeld se défile»

View this post on Instagram

Dear Karl, thank you for all the sparkles …. thank you bringing beauty and lightness in our world, so much color in the darkness, so much wit in our dull days. I think you wouldn’t have liked too many tears, too many flowers or laurels, but you will be deeply missed. The whole world and I will miss you. RIP 🙏 Cher Karl, merci pour toutes ces étincelles ✨…. merci d’avoir apporté tant de beauté et de légèreté dans ce monde si lourd, tant de couleurs dans cette grisaille, tant d’esprit dans cette époque éteinte. Je crois que vous n’auriez pas aimé trop de larmes, trop de fleurs ou de couronnes mais vous allez beaucoup manquer. À moi comme au monde entier.